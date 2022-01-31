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Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

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Чорнобиль, Понеділок 31 січня 2022 21:41
Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год Колаж РБК-Україна: біля Чорнобиля знаходиться покинутий зенітно-ракетний комплекс
Автор: Роман Мирончук

Поруч з "Чорнобилем-2" в десятикілометровій зоні знаходиться занедбаний зенітно-ракетний комплекс С-75м4 "Волхов", який взяли на озброєння в 1962 році. Він здатний був вражати цілі зі швидкістю до 2300 км/год.

Про те, в якому стані комплекс знаходиться зараз, розповів і показав Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення УЗО на своїй сторінці в Facebook.

Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Це одна з найвідоміших систем ППО в світі. За ліцензією вона була в Китаї, і досі стоїть на озброєнні більш ніж в 20 країнах. Зенітно-ракетні комплекси мали відносно широку практику бойового застосування, і використовувалися під час війни у В'єтнамі.

Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/годЯк зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Після того, як на ЧАЕС стався вибух, "Волхов" залишався на чергуванні ще три дні. Тільки 29 квітня 1986 почали евакуацію. Бойове спорядження через Київ вивозили тягачами.

Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/годЯк зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Серед тридцяти ракет комплексу С75-М4 "Волхов" три були оснащені тактичними ядерними боєголовками. Оскільки обладнання було радіаційно-небезпечним, його перевозили на базу за Борисполем.

Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/годЯк зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Протягом п'яти діб все з об'єкта відвезли, але гарнізон залишався на території ще близько місяця. Тягачі, які так і не вдалося дезактивувати, повернули в зону відчуження.

Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/годЯк зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

В даний час на території збереглися казарми, залишки транспорту, гаражі і великий ракетний капонір.

Як зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/годЯк зараз виглядає зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля, що вражав цілі зі швидкістю 2300 км/год

Зенітно-ракетний комплекс біля Чорнобиля (фото: facebook.com/cotiz.org.ua)

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт, який був засекречений багато років.

Ми також писали про те, що під Києвом знаходиться секретне селище, про яке багато років не говорили.

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Чорнобиль Військова база
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