Секретне селище під Києвом: для кого воно побудоване і як виглядає (фото)

Під Києвом знаходиться секретне селище, про яке багато років не говорили. Це пов'язано з тим, що в цьому селищі знаходиться один зі стратегічних об'єктів – Дніпровська водопровідна станція.

Де знаходиться секретне селище під Києвом і чим воно відоме, розповіли в матеріалі на порталі 44.ua.

Як з'явилося секретне селище Водогін

Будівництво населеного пункту пов'язано з появою водопроводу в Києві. На початку XX століття в столиці використовували свердловини, але в 1930-х роках вирішили зробити забір води з Дніпра і побудувати водопровідну станцію. Її розмістили на півночі від Києва, а для працівників станції почали будувати невелике містечко неподалік. У 1950-х роках селище почали забудовувати новими будинками, де стали жити працівники Дніпровської водопровідної станції. Селище отримало назву ДВС, але в народі його швидко перейменували у Водогін. Також його називали Дніпроводхоз.

Під час основної забудови була прокладена центральна вулиця – Дніпроводська. Потім з'явилося ще чотири вулиці. Селище вийшло невеликим, але враховуючи стратегічне значення – секретним. А це сильно вплинуло на життя населеного пункту.

Чому Водогін був секретним

За часів СРСР про розташування станції інформація не розголошувалася. Об'єкт мав певний рівень секретності, який поширювався на сам селище і всіх співробітників станції. На старих картах Водогін довго не вказувався і знали про існування селища небагато людей.

Випадково потрапити в селище було складно, а з Києвом він не з'єднаний навіть сьогодні. Прописатися на території Водогону могли тільки співробітники станції, а пізніше – співробітники Київської ГЕС. Офіційно він перебував у складі Києва і мав статус кварталу, але від міста він був відрізаний, а місцеві жителі звідти виїжджали рідко.

Всі вулиці міста та оформлення будинків мають відповідну тематику.

Як живе Водогін зараз

Зараз селище сильно видозмінилося. Обмеження в прописці скасували, місцевість стала більш відомою. У 2001 році тут відкрили першу церкву – Георгія Побідоносця. Її відбудовували кілька років. Частина будинків була добудована ще в 1970-х роках, але нещодавно стали з'являтися і нові будинки.

Дістатися до Водогону як і раніше складно. Якщо їхати вулицею Богатирською у бік шосе Р69, то потрібно звернути на вулицю Дніпроводську. Вона знаходиться в протилежній стороні від річки. До самої станції та берега можна дістатися тільки самостійно. Маршрутки в селище не їздять, але є два автобуси, які курсують від метро Героїв Дніпра.

Як виглядає секретне селище Водогін під Києвом