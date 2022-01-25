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У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)

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Дніпро, Вівторок 25 січня 2022 14:20
У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото) У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт (Колаж РБК-Україна, фото: Facebook / В'ячеслав Швець)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі був виявлений покинутий військовий об'єкт. На території Новокодацького лісництва туристи натрапили на старий командний пункт зенітно-ракетних дивізіонів. Цей військовий об'єкт був засекречений дуже багато років, але зараз там все в дуже занедбаному стані.

Фотографії секретного об'єкта розмістив на своїй сторінці в Facebook місцевий житель В'ячеслав Швець.

Цей об'єкт був одним з 7 зенітно-ракетних дивізіонів в Дніпрі й там стояли ракетні комплекси С - 300 (універсальна ЗРС дальньої дії, яка забезпечувала ураження всіх видів сучасних, в тому числі та балістичних і крилатих ракет, повітряних цілей).

Такі об'єкти були засекречені, а на картах їх позначали як піонерські табори або санаторії. Території цих пунктів і весь ліс навколо ретельно охоронялися і скрізь висіли таблички, які забороняли в'їзд і прохід.

У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)

Facebook / В'ячеслав Швець

На початку 90-х більшість таких пунктів були закриті, але техніка та охорона там знаходилася ще дуже довго. Зараз ці пункти повністю занедбані, але в будиночках для військових живуть люди – колишні працівники пунктів з сім'ями.

На території об'єкта знаходилися: котельня, гаражі для автомобільної техніки, Головна Будівля військової частини, різні ангари, КПП, плац, підземний склад.

Як розповів В'ячеслав Швець, зараз об'єкт повністю покинутий, Бункери засипані. Але залишилися різні ангари та таблички.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у РФ виявили секретну приватну в'язницю Ескобара.

А також розповідали про те, що під Києвом виявили секретне селище.

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