У Дніпрі знайшли покинутий військовий об'єкт: був засекречений багато років (фото)
У Дніпрі був виявлений покинутий військовий об'єкт. На території Новокодацького лісництва туристи натрапили на старий командний пункт зенітно-ракетних дивізіонів. Цей військовий об'єкт був засекречений дуже багато років, але зараз там все в дуже занедбаному стані.
Фотографії секретного об'єкта розмістив на своїй сторінці в Facebook місцевий житель В'ячеслав Швець.
Цей об'єкт був одним з 7 зенітно-ракетних дивізіонів в Дніпрі й там стояли ракетні комплекси С - 300 (універсальна ЗРС дальньої дії, яка забезпечувала ураження всіх видів сучасних, в тому числі та балістичних і крилатих ракет, повітряних цілей).
Такі об'єкти були засекречені, а на картах їх позначали як піонерські табори або санаторії. Території цих пунктів і весь ліс навколо ретельно охоронялися і скрізь висіли таблички, які забороняли в'їзд і прохід.
Facebook / В'ячеслав Швець
На початку 90-х більшість таких пунктів були закриті, але техніка та охорона там знаходилася ще дуже довго. Зараз ці пункти повністю занедбані, але в будиночках для військових живуть люди – колишні працівники пунктів з сім'ями.
На території об'єкта знаходилися: котельня, гаражі для автомобільної техніки, Головна Будівля військової частини, різні ангари, КПП, плац, підземний склад.
Як розповів В'ячеслав Швець, зараз об'єкт повністю покинутий, Бункери засипані. Але залишилися різні ангари та таблички.
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