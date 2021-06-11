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Північний міст у Києві в жалюгідному стані: сумні відео та фото

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 19:02
Північний міст у Києві в жалюгідному стані: сумні відео та фото Колаж РБК-Україна: Північний міст у Києві в аварійному стані
Автор: Володимир Костирін

У Києві Північний міст знаходиться в аварійному стані - на переправі можна бачити дірки в покритті та в асфальті в деяких місцях, поїдені іржею конструкції, тріщини. При цьому навантаження на шляхопровід, що об'єднує Лівий і Правий береги столиці, в останні роки зросло.

Про це передають "Новини.LIVE".

Знаменитий міст через Дніпро є пам'яткою архітектури. Він був введений в експлуатацію наприкінці 1976 року.

Конструкція моста - унікальна. Переправа складається з вантового мосту через Дніпро (довжина 816 м, ширина - 31,4 м), мосту через Десенку - (довжина 732 м) та шляхопроводу через проспект Героїв Сталінграда (довжина 55 м).

Спочатку міст називався Московський, але в 2018-му його перейменували на Північний.

Зараз через 45 років після відкриття, міст знаходиться в жалюгідному стані. В окремих частинах видно наскрізні діри в покритті та в асфальті, на огороджувальних перилах, розміром з кулак.

В якому стані Північний міст сьогодні

Північний міст у Києві в жалюгідному стані: сумні відео та фотоПівнічний міст у Києві в жалюгідному стані: сумні відео та фотоПівнічний міст у Києві в жалюгідному стані: сумні відео та фотоПівнічний міст у Києві в жалюгідному стані: сумні відео та фотоПівнічний міст у Києві в жалюгідному стані: сумні відео та фото

Як зараз виглядає Північний міст у Києві (фото: novyny.live)

Зазначимо, що за аварійністю Північний міст вважається найаварійнішою ділянкою Києва, на ньому трапляється значна кількість ДТП, що призводить до великих заторів і транспортного колапсу.

Відео: Північний міст у Києві знаходиться в аварійному стані

Нагадаємо, що в Києві в рамках масштабних робіт з ремонту мосту Патона на переправі хочуть знову пустити трамвай, а також планують встановити систему підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Також ми писали про те, що нещодавно у центрі Києва впала частина балкона під ноги перехожим.

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Новини України Життя Київ аварийность Северный мост
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