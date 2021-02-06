У Києві мостом Патона знову пустять трамвай: які ще будуть нововведення

Міст Патона в Києві (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

У Києві на мосту Патона планують відновити можливість курсування трамваїв у рамках масштабних робіт з ремонту об'єкта, який перебуває в аварійному стані. Також на переправі думають встановити систему підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Про це повідомив заступник мера столиці Олександр Густєлєв, передали у прес-службі КМДА.

Чиновник докладно описав всі нововведення, які заплановані в рамках проведення реставраційних робіт на цій важливій транспортній артерії:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар'єрної та перильної огорожі;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень із мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

Густєлєв розповів, що міст розширять з 7 до 8 смуг руху, а між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження.

"Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - зазначив заступник Кличка.

Також на мосту з'являться велосипедні доріжки в обидва напрямки, і передбачається розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

За словами Густєлєва, наступного тижня КП "Київавтодор" розпочинає процедуру публічних закупівель щодо визначення компанії-підрядника, яка розробить проектно-кошторисну документацію реставрації з пристосуванням мосту Патона. Переможця визначать наприкінці березня.

Нагадаємо, що на початку 2000-х років мостом Патона проходила одна з найважливіших трамвайних ліній Києва, яка з'єднувала лівобережну частину системи київського трамвая з правобережною. Однак у 2004 році при реконструкції мосту трамвайні колії зняли.

Раніше повідомлялося, що знаменитий київський міст Патона перероблять до невпізнання.

Також ми писали про те, що у Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро - у розробленому проекті нового генерального плану столиці з'явилися терміни та схеми таких нововведень.