ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві мостом Патона знову пустять трамвай: які ще будуть нововведення

Київ, Субота 06 лютого 2021 13:49
У Києві мостом Патона знову пустять трамвай: які ще будуть нововведення
Міст Патона в Києві (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві на мосту Патона планують відновити можливість курсування трамваїв у рамках масштабних робіт з ремонту об'єкта, який перебуває в аварійному стані. Також на переправі думають встановити систему підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Про це повідомив заступник мера столиці Олександр Густєлєв, передали у прес-службі КМДА.

Чиновник докладно описав всі нововведення, які заплановані в рамках проведення реставраційних робіт на цій важливій транспортній артерії:

  • ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
  • встановлення бар'єрної та перильної огорожі;
  • ремонт конструкцій прогонових будов;
  • ремонт опор та опорних частин;
  • ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
  • реставрація колон (на лівому березі);
  • ремонт сполучень із мостом;
  • ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
  • ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
  • ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

Густєлєв розповів, що міст розширять з 7 до 8 смуг руху, а між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження.

"Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - зазначив заступник Кличка.

Також на мосту з'являться велосипедні доріжки в обидва напрямки, і передбачається розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

За словами Густєлєва, наступного тижня КП "Київавтодор" розпочинає процедуру публічних закупівель щодо визначення компанії-підрядника, яка розробить проектно-кошторисну документацію реставрації з пристосуванням мосту Патона. Переможця визначать наприкінці березня.

Нагадаємо, що на початку 2000-х років мостом Патона проходила одна з найважливіших трамвайних ліній Києва, яка з'єднувала лівобережну частину системи київського трамвая з правобережною. Однак у 2004 році при реконструкції мосту трамвайні колії зняли.

Раніше повідомлялося, що знаменитий київський міст Патона перероблять до невпізнання.

Також ми писали про те, що у Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро - у розробленому проекті нового генерального плану столиці з'явилися терміни та схеми таких нововведень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київремонтмост Патона

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся