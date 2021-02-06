У Києві мостом Патона знову пустять трамвай: які ще будуть нововведення

У Києві на мосту Патона планують відновити можливість курсування трамваїв у рамках масштабних робіт з ремонту об'єкта, який перебуває в аварійному стані. Також на переправі думають встановити систему підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.
Про це повідомив заступник мера столиці Олександр Густєлєв, передали у прес-службі КМДА.
Чиновник докладно описав всі нововведення, які заплановані в рамках проведення реставраційних робіт на цій важливій транспортній артерії:
Густєлєв розповів, що міст розширять з 7 до 8 смуг руху, а між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження.
"Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - зазначив заступник Кличка.
Також на мосту з'являться велосипедні доріжки в обидва напрямки, і передбачається розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.
За словами Густєлєва, наступного тижня КП "Київавтодор" розпочинає процедуру публічних закупівель щодо визначення компанії-підрядника, яка розробить проектно-кошторисну документацію реставрації з пристосуванням мосту Патона. Переможця визначать наприкінці березня.
Нагадаємо, що на початку 2000-х років мостом Патона проходила одна з найважливіших трамвайних ліній Києва, яка з'єднувала лівобережну частину системи київського трамвая з правобережною. Однак у 2004 році при реконструкції мосту трамвайні колії зняли.
Раніше повідомлялося, що знаменитий київський міст Патона перероблять до невпізнання.
Також ми писали про те, що у Києві побудують тунель під Дніпром і нову лінію метро - у розробленому проекті нового генерального плану столиці з'явилися терміни та схеми таких нововведень.
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