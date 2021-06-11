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Северный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фото

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 19:02
Северный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фото Коллаж РБК-Украина: Северный мост в Киеве в аварийном состоянии
Автор: Владимир Костырин

В Киеве Северный мост находится в аварийном состоянии - на переправе можно видеть дырки в покрытии и в асфальте в некоторых местах, изъеденные ржавчиной конструкции, трещины. При этом нагрузка на путепровод, объединяющий Левый и Правый берега столицы, в последние годы возросла.

Об этом передают "Новини.LIVE".

Знаменитый мост через Днепр является памяткой архитектуры. Он был введен в эксплуатацию в конце 1976 года.

Конструкция моста - уникальная. Переправа состоит из вантового моста через Днепр (длина 816 м, ширина - 31,4 м), моста через Десенку - (длина 732 м) и путепровода через проспект Героев Сталинграда (длина 55 м).

Сначала мост назывался Московский, но в 2018-м его переименовали на Северный.

Сейчас через 45 лет после открытия, мост находится в плачевном состоянии. В отдельных частях видны сквозные дыры в покрытии и в асфальте, на ограждающих перилах, размером с кулак.

В каком состоянии Северный мост сегодня

Северный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фотоСеверный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фотоСеверный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фотоСеверный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фотоСеверный мост в Киеве в плачевном состоянии: грустные видео и фото

Как сейчас выглядит Северный мост в Киеве (фото: novyny.live)

Отметим, что по аварийности Северный мост считается самым аварийным участком Киева, на нем случается значительное количество ДТП, что приводит к большим заторам и транспортному коллапсу.

Видео: Северный мост в Киеве находится в аварийном состоянии

Напомним, что в Киеве в рамках масштабных работ по ремонту моста Патона на переправе хотят снова пустить трамвай, а также планируют установить систему подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.

Также мы писали о том, что недавно в центре Киева рухнула часть балкона под ноги прохожим.

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