Російські радіостанції дві години крутили Гімн України та "Ой, у лузі червона калина" (відео)
В Санкт-Петербурзі кілька годин на трьох радіостанціях в ефірі звучали українські патріотичні пісні: "Ой, у лузі червона калина", Гімн України, а також заборонені російські виконавці з патріотичними піснями.
Про це повідомив російський журналіст Роман Супер у Telegram.
"На трьох пітерських радіостанціях (Ретро ФМ, Дорожнє і Нове радіо) більше двох годин на репіті крутили українські та антивоєнні композиції. Відмінна акція", - підписав журналіст відео.
Під час ефіру можна було почути окрім українських пісень, а також пісню Ногу Свело! "Нам не нужна война!" та інші.
Сталося це ще 12 травня, але відео було оприлюднено тільки зараз.
Дивіться на відео нижче, як це було:
Раніше ми писали, що дзвони на Михайлівському соборі дзвони видзвонювали "Ой, у лузі червона калина".
Також повідомлялося, що в тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.