Російські радіостанції дві години крутили Гімн України та "Ой, у лузі червона калина" (відео)

В Санкт-Петербурзі кілька годин на трьох радіостанціях в ефірі звучали українські патріотичні пісні: "Ой, у лузі червона калина", Гімн України, а також заборонені російські виконавці з патріотичними піснями.

Про це повідомив російський журналіст Роман Супер у Telegram.

"На трьох пітерських радіостанціях (Ретро ФМ, Дорожнє і Нове радіо) більше двох годин на репіті крутили українські та антивоєнні композиції. Відмінна акція", - підписав журналіст відео.

Під час ефіру можна було почути окрім українських пісень, а також пісню Ногу Свело! "Нам не нужна война!" та інші.

Сталося це ще 12 травня, але відео було оприлюднено тільки зараз.

Дивіться на відео нижче, як це було: