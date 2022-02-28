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У мережі поширюють фейк про Viber, щоб отримати доступ до листування і дзвінків

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Понеділок 28 лютого 2022 00:13
У мережі поширюють фейк про Viber, щоб отримати доступ до листування і дзвінків Колаж РБК-Україна: у мережі поширюють фейк про Viber
Автор: Роман Мирончук

У різних групах в Viber почала з'являтися інформація про те, що нібито необхідно в налаштуваннях месенджера терміново відключити функцію Peer-to-peer connection, але це насправді фейк і нічого відключати не треба.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

Peer-to-peer connection насправді настройка, яка дозволяє безпосередньо шифрувати дзвінки між вами і вашим співрозмовником, не зберігаючи цю інформацію на сервері.

Не вимикайте ці налаштування, оскільки між вашою розмовою з'явиться посередник, який може перехопити ваші повідомлення і дзвінки - це може бути ворог.

Нагадаємо, українців попередили, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади. Мер Києва Віталій Кличко завив, що в Instagram з'явився його фейковий клон.

Також очільник міста дав кілька порад, як відрізняти фейкові акаунти від справжніх.

Офіційні канали зв'язку в соцмережах позначають бейджем верифікації (синьою галочкою). Також треба звертати увагу на те, коли створена сторінка - дату першого повідомлення.

Раніше ми повідомляли про те, що засновник месенджера Telegram Павло Дуров пригрозив заблокувати роботу каналів на території Росії та України. Все через велику кількість фейків під час війни. Але потім він передумав, оскільки до його команди звернулася велика кількість користувачів.

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