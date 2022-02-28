У мережі поширюють фейк про Viber, щоб отримати доступ до листування і дзвінків

У різних групах в Viber почала з'являтися інформація про те, що нібито необхідно в налаштуваннях месенджера терміново відключити функцію Peer-to-peer connection, але це насправді фейк і нічого відключати не треба.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

Peer-to-peer connection насправді настройка, яка дозволяє безпосередньо шифрувати дзвінки між вами і вашим співрозмовником, не зберігаючи цю інформацію на сервері.

Не вимикайте ці налаштування, оскільки між вашою розмовою з'явиться посередник, який може перехопити ваші повідомлення і дзвінки - це може бути ворог.