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Українців попередили, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади

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Неділя 27 лютого 2022 21:01
Українців попередили, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади Ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади (facebook.com.Vitaliy Klychko)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти ведуть інформаційні диверсії. Зараз вони створюють фальшиві сторінки представників влади Києва.

Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко у Telegram.

Зокрема, він попередив, що в Instagram з'явився його фейковий клон.

Також політик дав кілька порад, як відрізняти фейкові акаунти від справжніх:

  • Офіційні канали зв’язку в соцмережах позначають бейджем верифікації (синьою галочкою);
  • Треба звертати увагу на те, коли створена сторінка - дату першого повідомлення.

Однак, зазначимо, що сьогодні канали зв’язку не змінюються. Якщо така зміна буде, повідомлять на інших офіційних ресурсах.

Наводимо перелік офіційних сторінок київської влади:

Українців попередили, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської владиВорог створює фейки офіційних сторінок київської влади (t.me/vitaliy_klitschko)

Раніше ми повідомляли, що у Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені СБУ.

Також ми писали, що у Міноборони назвали фейком захоплення російськими бойовиками авто ЗСУ.

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Віталий Кличко
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