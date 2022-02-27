Українців попередили, що ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади
Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді окупанти ведуть інформаційні диверсії. Зараз вони створюють фальшиві сторінки представників влади Києва.
Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко у Telegram.
Зокрема, він попередив, що в Instagram з'явився його фейковий клон.
Також політик дав кілька порад, як відрізняти фейкові акаунти від справжніх:
- Офіційні канали зв’язку в соцмережах позначають бейджем верифікації (синьою галочкою);
- Треба звертати увагу на те, коли створена сторінка - дату першого повідомлення.
Однак, зазначимо, що сьогодні канали зв’язку не змінюються. Якщо така зміна буде, повідомлять на інших офіційних ресурсах.
Наводимо перелік офіційних сторінок київської влади:
Ворог створює фейки офіційних сторінок київської влади (t.me/vitaliy_klitschko)
Раніше ми повідомляли, що у Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені СБУ.
Також ми писали, що у Міноборони назвали фейком захоплення російськими бойовиками авто ЗСУ.