Дуров пригрозив заблокувати Telegram-канали в Україні та Росії. Але передумав

Засновник месенджеру Telegram Павло Дуров Пригрози заблокувати роботу каналів на території Росії та України. Усе через велику кількість фейків під час війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дурова.

За словами Дурова, він не бажає, аби його месенджер використовували в якості інструмента поширення конфлікту й розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково чи повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту", - пише Дуров.

Через деякий час Дуров додав, що до його команди звернулися багато користувачів з проханням не блокувати роботу каналів, оскільки для більшості вони є єдиним джерелом інформації.

"Узв'язку з цими зверненнями ми вирішили не розглядати таких заходів. Проте ще раз прошу перевіряти ще раз і не приймати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період", - зауважив Дуров.