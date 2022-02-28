В сети распространяют фейк о Viber, чтобы получить доступ к переписке и звонкам

В различных группах в Viber начала появляться информация о том, что якобы необходимо в настройках мессенджера срочно отключить функцию Peer-to-peer connection, но это на самом деле фейк и ничего отключать не надо.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Peer-to-peer connection на самом деле настройка, которая позволяет напрямую шифровать звонки между вами и вашим собеседником, не сохраняя эту информацию на сервере. Не выключайте эти настройки, поскольку между вашим разговором появится посредник, который может перехватить ваши сообщения и звонки - это может быть враг.