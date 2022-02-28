ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В сети распространяют фейк о Viber, чтобы получить доступ к переписке и звонкам

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 00:13
В сети распространяют фейк о Viber, чтобы получить доступ к переписке и звонкам Коллаж РБК-Украина: в сети распространяют фейк о Viber
Автор: Роман Мирончук

В различных группах в Viber начала появляться информация о том, что якобы необходимо в настройках мессенджера срочно отключить функцию Peer-to-peer connection, но это на самом деле фейк и ничего отключать не надо.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Peer-to-peer connection на самом деле настройка, которая позволяет напрямую шифровать звонки между вами и вашим собеседником, не сохраняя эту информацию на сервере.

Не выключайте эти настройки, поскольку между вашим разговором появится посредник, который может перехватить ваши сообщения и звонки - это может быть враг.

Напомним, украинцев предупредили, что враг создает фейки официальных страниц киевской власти. Мэр Киева Виталий Кличко завил, что в Instagram появился его фейковый клон.

Также глава города дал несколько советов, как отличать фейковые аккаунты от настоящих.

Официальные каналы связи в соцсетях обозначают бейджем верификации (синей галочкой). Также надо обращать внимание на то, когда создана страница - дату первого сообщения.

Ранее мы сообщали о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пригрозил заблокировать работу каналов на территории России и Украины. Все из-за большого количества фейков во время войны. Но потом он передумал, поскольку к его команде обратилось большое количество пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
фейк Viber
LITE
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине