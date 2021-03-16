Принца Філіпа виписали з лікарні після операції на серці
Чоловіка королеви Британії принца Філіпа виписали з лікарні після операції на серці. Він сьогодні повернувся до дружини у Віндзорський замок.
Про це повідомляє британське агентство The Sun.
Сьогодні журналісти британських ЗМІ помітили, як принца Філіпа вивезли з лікарні Edward VII King в Лондоні, де він перебував після операції на серці. Пізніше автомобіль з 99-річним принцом прибув у Віндзор.
"Принц Філіп повернувся у Віндзорський замок після лікування від інфекції та успішного лікування раніше існуючого стану", - розповів агентству представник Букінгемського палацу.
Співрозмовник The Sun в Букінгемському палаці додав, що чоловік королеви повернувся з лікарні у "хорошому настрої".
Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що принц Філіп опинився у лікарні Edward VII King. У Букінгемському палаці стверджували, що чоловіка королеви госпіталізували в рамках "запобіжного заходу".
На початку березня принца Філіпа перевели до іншої лікарні. Чоловіка британської королеви перевели до лікарні Святого Варфоломія.