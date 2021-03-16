Чоловіка королеви Британії принца Філіпа виписали з лікарні після операції на серці. Він сьогодні повернувся до дружини у Віндзорський замок.

Сьогодні журналісти британських ЗМІ помітили, як принца Філіпа вивезли з лікарні Edward VII King в Лондоні, де він перебував після операції на серці. Пізніше автомобіль з 99-річним принцом прибув у Віндзор.

"Принц Філіп повернувся у Віндзорський замок після лікування від інфекції та успішного лікування раніше існуючого стану", - розповів агентству представник Букінгемського палацу.

Співрозмовник The Sun в Букінгемському палаці додав, що чоловік королеви повернувся з лікарні у "хорошому настрої".