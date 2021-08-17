У мережі показали "трешову" українську електричку: чого там тільки не роблять
Електричка Укрзалізниці Харків - Золочів потрапила в скандал. Річ у тому, що у вагоні пасажири дозволяють собі розпивати спиртне і навіть курити сигарети.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Брутальний Золочів.
Відзначається, що провідник на те, що відбувається у вагоні ніяк не реагує.
"Добрий ранок. Я звичайно, може, щось не розумію або це зараз норма, але такого піз*єцю я давно не бачила. Електричка Харків - Золочів. У вагоні курити вважається норма, на зауваження ніякої реакції, вірніше реакція є - тупо послали на ху*. Мало того, що курять і бухають, так ще й все собі кидають під ноги, на весь вагон мати, там де їдять там і с*уть. Провідник на це все теж ніякої реакції, обілетила всіх і пішла як ні в чому не бувало", - написала автор відео.
У коментарях українці відреагували на відео і висловилися, що це неприпустимо.
- Генофонд!!
- Така поведінка чоловіків не тільки в транспорті, просто на щось більше ніж послати на ху* вони просто не здатні!!!
- Дуже, дуже давно останній вагон самі чоловіки зробили й курять і пють. Їх і міліція ніколи не чіпала.
- Ось як таких пускати в нові електрички?
- Поки не почнуть реально штрафувати, нічого не допоможе, наочний приклад того, як в Україні закон працює! Золочівська електричка це окремий тип дна людського.
- Типові моральні виродки.
Як ми раніше писали, Укрзалізниця продовжує дивувати. Цього разу підприємство запустило продаж додаткових плацкартних місць.