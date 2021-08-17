У мережі показали "трешову" українську електричку: чого там тільки не роблять

Електричка Укрзалізниці Харків - Золочів потрапила в скандал. Річ у тому, що у вагоні пасажири дозволяють собі розпивати спиртне і навіть курити сигарети.

Відзначається, що провідник на те, що відбувається у вагоні ніяк не реагує.

"Добрий ранок. Я звичайно, може, щось не розумію або це зараз норма, але такого піз*єцю я давно не бачила. Електричка Харків - Золочів. У вагоні курити вважається норма, на зауваження ніякої реакції, вірніше реакція є - тупо послали на ху*. Мало того, що курять і бухають, так ще й все собі кидають під ноги, на весь вагон мати, там де їдять там і с*уть. Провідник на це все теж ніякої реакції, обілетила всіх і пішла як ні в чому не бувало", - написала автор відео.

У коментарях українці відреагували на відео і висловилися, що це неприпустимо.