Укрзалізниця продовжує дивувати: стартував продаж "запасних" місць у плацкартних вагонах

Укрзалізниця продовжує дивувати. Цього разу підприємство запустило продаж додаткових плацкартних місць, які раніше не використовувалися і вважалися запасними.

Про це розповіли в програмі "Сніданок з 1+1".

Відзначається, що раніше місця №53 і №54 використовувалися або для зберігання білизни або для пасажирів без квитків. Тепер ці місця в плацкартних вагонах можна придбати. Якщо порахувати, то це 20 додаткових місць у всьому поїзді.

Це рішення напередодні прийняли в "Укрзалізниці", щоб вирішити проблему з нестачею квитків влітку, а також щоб боротися з практикою проїзду нелегальних пасажирів.

Нагадаємо також, за що пасажира можуть висадити з поїзда.

За що можуть висадити з поїзда:

1. Якщо пасажир знаходиться в явно вираженому нетверезому стані і порушує правила проїзду, громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. На квиток ставиться позначка: відмовлено в перевезенні на підставі 8.38 Правил".

2. Якщо пасажир в стані захворювання і вимагає медичної допомоги. У такій ситуації пасажира з речами видаляють з поїзда за участю медперсоналу. Якщо пасажир в несвідомому стані, то його речі з документами передають начальнику вокзалу (або станції).

3. Якщо у пасажира виявили заборонені для перевезення предмети і речовини і він відмовляється видалити їх з поїзда – його можуть висадити.