В сети показали "трешовую" украинскую электричку: что там только не делают
Электричка Укрзализныци Харьков - Золочев угодила в скандал. Дело в том, что в вагоне пассажиры позволяют себе распивать спиртное и даже курить сигареты.
Об этом сообщили на странице в Facebook Брутальный Золочев.
Отмечается, что проводник на происходящее в вагоне никак не реагирует.
"Доброе утро. Я конечно, может, что-то не понимаю или это сейчас норма, но такого пиз*еца я давно не видела. Электричка Харьков - Золочев. В вагоне курить считается норма, на замечание никакой реакции, вернее реакция есть - тупо послали на хе*. Мало того, что курят и бухают, так еще и все себе кидают под ноги, на весь вагон маты, там где едят там и с*ут. Проводник на это все тоже никакой реакции, обилетила всех и ушла как ни в чем не бывало", - написала автор видео.
В комментариях украинцы отреагировали на видео и высказались, что это недопустимо.
- Генофонд!!
- Такое поведение мужчин не только в транспорте, просто на что-то больше чем послать на хе* они просто не способны!!!
- Очень, очень давно последний вагон сами мужчины сделали и курящий и пьющий. Их и милиция никогда не трогала.
- Вот как таких пускать в новые електрички?
- Пока не начнут реально штрафовать, ничего не поможет, наглядный пример того, как в Украине закон работает! Золочевская электричка это отдельный тип дна человеческого.
- Типичные моральные уроды.
Как мы ранее писали, Укрзализныця продолжает удивлять. На этот раз предприятие запустило продажу дополнительных плацкартных мест.