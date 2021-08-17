В сети показали "трешовую" украинскую электричку: что там только не делают

Электричка Укрзализныци Харьков - Золочев угодила в скандал. Дело в том, что в вагоне пассажиры позволяют себе распивать спиртное и даже курить сигареты.

Отмечается, что проводник на происходящее в вагоне никак не реагирует.

"Доброе утро. Я конечно, может, что-то не понимаю или это сейчас норма, но такого пиз*еца я давно не видела. Электричка Харьков - Золочев. В вагоне курить считается норма, на замечание никакой реакции, вернее реакция есть - тупо послали на хе*. Мало того, что курят и бухают, так еще и все себе кидают под ноги, на весь вагон маты, там где едят там и с*ут. Проводник на это все тоже никакой реакции, обилетила всех и ушла как ни в чем не бывало", - написала автор видео.

В комментариях украинцы отреагировали на видео и высказались, что это недопустимо.