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В сети показали "трешовую" украинскую электричку: что там только не делают

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Вторник 17 августа 2021 14:44
В сети показали "трешовую" украинскую электричку: что там только не делают В сети показали убойную электричку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Электричка Укрзализныци Харьков - Золочев угодила в скандал. Дело в том, что в вагоне пассажиры позволяют себе распивать спиртное и даже курить сигареты.

Об этом сообщили на странице в Facebook Брутальный Золочев.

Отмечается, что проводник на происходящее в вагоне никак не реагирует.

"Доброе утро. Я конечно, может, что-то не понимаю или это сейчас норма, но такого пиз*еца я давно не видела. Электричка Харьков - Золочев. В вагоне курить считается норма, на замечание никакой реакции, вернее реакция есть - тупо послали на хе*. Мало того, что курят и бухают, так еще и все себе кидают под ноги, на весь вагон маты, там где едят там и с*ут. Проводник на это все тоже никакой реакции, обилетила всех и ушла как ни в чем не бывало", - написала автор видео.

В комментариях украинцы отреагировали на видео и высказались, что это недопустимо.

  • Генофонд!!
  • Такое поведение мужчин не только в транспорте, просто на что-то больше чем послать на хе* они просто не способны!!!
  • Очень, очень давно последний вагон сами мужчины сделали и курящий и пьющий. Их и милиция никогда не трогала.
  • Вот как таких пускать в новые електрички?
  • Пока не начнут реально штрафовать, ничего не поможет, наглядный пример того, как в Украине закон работает! Золочевская электричка это отдельный тип дна человеческого.
  • Типичные моральные уроды.

Как мы ранее писали, Укрзализныця продолжает удивлять. На этот раз предприятие запустило продажу дополнительных плацкартных мест.

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Укрзализныця
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