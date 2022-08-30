ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У мережі показали фото, як раніше виглядала найдорожча вулиця Києва

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 серпня 2022 11:26
У мережі показали фото, як раніше виглядала найдорожча вулиця Києва Як виглядаж Пасаж у Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Хрещатику розташована вулиця, яку називають найдорожчою в столиці. Все через високі ціни в місцевих бутиках.

Фото опублікували на сторінці спільноти "Група 1900 - 1999 роки. Київ" у Facebook.

На знімку видно, як виглядав Пасаж 42 роки тому.

"Пасаж від вулиці Заньковецької. Фото Олександра Пермінова. 1980-ті", - йдеться у повідомленні.

Також можна побачити, що в ті дні найдорожчою вулицею Києва прогулювалось багато мешканців та гостей столиці. До того ж замість елітних автомобілів на узбіччі стояли звичайні вантажівки.

У мережі показали фото, як раніше виглядала найдорожча вулиця Києва

У мережі показали, як раніше виглядав Пасаж у Києві (facebook.com/groups)

Зазначимо, що Пасаж - це торговельно-житловий будинок у Києві, у вигляді вулиці-коридору, утвореного двома паралельними корпусами (нинішня назва вулиці - Хрещатик, 15). Зокрема, будинок п'яти-шестиповерховий (верхній поверх надбудований).

Він є типом відкритого пасажу, що складається з двох паралельних корпусів, з'єднаних торцевими об'ємами з арковими проїздами.

Раніше ми публікували фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році.

Також ми писали, як виглядали перші ресторани у Львові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя