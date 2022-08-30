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В сети показали фото, как раньше выглядела самая дорогая улица Киева

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Киев, Вторник 30 августа 2022 11:26
В сети показали фото, как раньше выглядела самая дорогая улица Киева Как выглядит Пассаж в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве на Крещатике расположена улица, которую называют самой дорогой в столицы. Все из-за высоких цен в местных бутиках.

Фото опубликовали на странице сообщества "Группа 1900 - 1999 годы. Киев" в Facebook.

На снимке видно, как выглядел Пассаж 42 года назад.

"Пассаж от улицы Заньковецкой. Фото Александра Перминова. 1980-е", - говорится в сообщении.

Также можно увидеть, что в те дни по самой дорогой улице Киева прогуливалось много жителей и гостей столицы. К тому же вместо элитных автомобилей на обочине стояли обычные грузовики.

В сети показали фото, как раньше выглядела самая дорогая улица Киева

В сети показали, как раньше выглядел Пассаж в Киеве (facebook.com/groups)

Отметим, что Пассаж - это торгово-жилой дом в Киеве, в виде улицы-коридора, образованного двумя параллельными корпусами (нынешнее название улицы - Крещатик, 15). В частности, дом пяти-шестиэтажный (верхний этаж надстроен).

Он является типом открытого пассажа, состоящего из двух параллельных корпусов, соединенных торцевыми объемами с арочными проездами.

Ранее мы публиковали фото Киева сделал американский фотограф в 1958 году.

Также мы писали, как выглядели первые рестораны во Львове.

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