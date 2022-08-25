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У мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачити

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Київ, Четвер 25 серпня 2022 08:41
У мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачити У мережі показали фото, яким Київ був у 1958 році (facebook.com/groups)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий американський журналіст і фотограф Джон Шульц у 1958 році вирушив у подорож Європою. Він відвідував різноманітні країни та міста, черед яких і був Київ.

Фото опублікували Андрій Андрєєв на сторінці спільноти "Група 1900 - 1999 роки. Київ" у Facebook.

На унікальних знімках можна побачити, якою була столиця України 64 роки тому.

"Влітку 1958 року, мандруючи Європою, до Києва приїхав американський журналіст Джон Шульц. Він зробив безліч фотографій про повсякденне життя киян", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на фото можна побачити вулицю Хрещатик, університет Шевченка, Труханів острів, Андріївську церкву та інші локації.

У мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачитиУ мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачитиУ мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачитиУ мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачитиУ мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачитиУ мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачитиУ мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачитиУ мережі з'явились фото Києва, які зробив американський фотограф у 1958 році: що можна побачити

У мережі показали фото, як Київ виглядав у 1958 році (facebook.com/groups)

Раніше ми повідомляли, яким українці побачать Київ у 2025 році.

Також ми писали, як виглядали перші ресторани у Львові.

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