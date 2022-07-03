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Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фото

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Неділя 03 липня 2022 21:55
Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фото Як виглядали львівські кнайпи та ресторани майже 150 років тому (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ресторани, кав'ярні та цукерні у Львові – особлива візитка міста. Цей бізнес активно почав розвиватися зовсім не в останні 10-15 років, а набагато раніше. Деякі ресторани, які були відкриті в 1850-1870 роках, існують досі.

Частину львівських кнайп та ресторанчиків було закрито після приходу радянської влади. У приміщеннях відкривали магазини та ательє. Але після того, як Україна знову стала незалежною, львівські ресторатори повернули кнайпам первісний вигляд та знову запустили роботу.

Як виглядали перші львівські ресторани і які з них збереглися до нашого часу, розповіли в матеріалі Lviv1256.

Ресторан Гживинського

Цей ресторан був відкритий на площі Міцкевича в 1888 році. Його побудували в одному з перших будівель на цій площі, які звели в 1839 році. Спочатку ресторан отримав назву Гживинського, а з 1894 року - Вуазе.

З 1909 по 1920 роки в партері та в приміщеннях на другому поверсі були кімнати для сніданків, магазин делікатесів, вин і прянощів Мар'яна Лясоцького.

Щодня вечорами в салоні ресторану проводили концерти живої музики. В 1920-1930 роках власником став Б. Гурський.

За часів окупації ресторан не працював, а вся будівля була остаточно знесена в 1998 році.

Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фото

Ресторація в будинку на пл. Марийській, 9, Фото: photo-lviv.in.ua

Ресторан "Під трьома муринами"

Цей ресторан відкрили в кам'яниці Коломийській на вулиці Краківській, 9. У XIX столітті там почав працювати готель "Вікторія" – для елітної публіки. А в 1886 році будівлю викупив австрієць Людвіг Штадтмюллер.

Через 4 роки він осучаснив будівлю за проєктом львівського архітектора і на партері відкрився ресторан-винарня "Під трьома муринами".

У 1912 році Штадтмюллер продав всю будівлю Соломону Фрідману. Готель існував до 1939 року, а потім радянська влада перетворила будинок в житловий. Замість ресторану зробили магазин.

Зараз в цьому будинку проживають люди, а ось на партері діє кав'ярня.

Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фото

Вулиця Краківська у Львові, 1912 рік, Фото: polona.pl

Ресторан Анни Колонської

На вулиці Шевській, 10 у 1881 році відкрили готель Garni. Власником у той час був Вільгельм Брейтмаєр. При готелі була відкрита винарня.

У 1894 році готель поміняла назву на "Під 3 Коронами", а при ній почав працювати ресторан Анни Колонської. Вони працювали до 1939 року.

За радянських часів там розташовувався тир, а зараз будівля віднесена до Реєстру пам'яток архітектури місцевого значення.

Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фото

Будинок на вулиці Шевській, 10, початок XX ст., Фото: photo-lviv.in.ua

Кнайпа "У Нафтули"

На Шевській, 12 діяв ще один ресторан, який був відкритий в 1852 році. Назву придумав власник будівлі Нафтал Тепфер. Заклад був бюджетний і з помірними цінами.

Печеня з вепра з капустою і флячками коштувало 12 корон, ніжка теляча з хріном – 10 корон, ковбаска з хріном – 5 корон, а вино – від 40 корон за літр.

Після смерті Нафталі кнайпу успадкував його син Міхал. У 1901 році він перетворив її на місце зустрічі поетів, музикантів і критиків з усього світу. На другому поверсі була спеціальна кімната, де збиралися та обговорювали книги, театральні вистави, концерти.

Атляс

Цей популярний ресторан був відкритий на Площі Ринок, 45 в кінці XIX-початку XX століття. Власником був Едзьо Тарлерский. Кажуть, що саме від його перекрученого імені з'явився знаменитий львівський вислів:"Зайти до пана Едзя".

Для тих, хто не знайомий зі львівським діалектом, перекладемо – "сходити в туалет". Коли на Площі Ринок торгували постійно, торговці бігали до Едзі в туалет.

Однак "Атляс" в місті був популярний завдяки прекрасній і смачній кухні. Там збиралася вечорами місцева еліта і різні діячі мистецтва.

Відразу після війни заклад закрили й за радянських часів там було спочатку трикотажне ательє, потім магазин спортивного одягу. А зараз популярну кнайпу "Атляс" відновили, і вона знову приймає гостей. Особливо її люблять туристи.

Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фото

Ресторан "Атлас", Фото: photo-lviv.in.ua

Ресторація Райха

Цей заклад працював на Площі Ринок, 5 з кінця XIX століття до середини XX століття. Власником був Самуїл Райх. У його ресторації збиралася інтелігенція, громадські діячі та гімназисти найпрестижніших львівських навчальних закладів – Іван Франко, Василь Стефаник, Яцків, Заячківський.

У 1913 році провели реконструкцію ресторану на першому поверсі будівлі. Останньою власницею була Лаура Райх. У 1926 році будівлю передали в майно міста і там зробили музейну експозицію.

Заклад Якуба Маселки

У будинку навпроти Львівської політехніки по вулиці С. Бандери, 25, відкрили магазин і ресторацію в 1926 році. Там пропонували дичину. Кажуть, що ввечері з полювання привозили спійману дичину і її вже в обід готували на стіл. Також заклад славився живими коропами та раками.

При кнайпі працювала власна винокурня і пекарня, де пекли сільський хліб з чорним кмином на капустяному листі, торти та бісквіти. Також там були привезені вина з Угорщини - в бочках.

Якуб Маселко став першим ресторатором у Львові, який запустив сервіс замовлень товарів телефоном і доставку додому. Слідом за ним цю ідею підхопили й інші власники закладів.

Потім Маселко віддав кнайпу в оренду своєму працівнику і сусідові Альфонсу Гонсоровському. Той перетворив її на зал для сніданків. А з початком Другої світової війни заклад перестав існувати.

Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фото

Біля головного входу в кнайпу Маселка, 1920 рік, Фото: photo-lviv.in.ua

Сан-Сусі

У 1905 році на вулиці Банковій відкрили готель "Сан-Сусі" з однойменним рестораном. У 1920 році назву поміняли на "Адрія". Власником був Соломон Роттенберг, а відвідувачами – молодь, офіцери та любителі більярду. Заклад існував до 1933 року.

Як виглядали перші ресторани у Львові: атмосферні історичні фотоРесторація "Сан-Сусі" на Шайнохи. Початок XX століття, Фото: photo-lviv.in.ua

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