Андрій Данилко втратив маму і не став афішувати горе (відео)

Андрій Данилко приховував від громадськості горе, що трапилося в його родині - смерть матері, яка пішла з життя у віці 82 років, а сталося це близько року тому. Світлана Іванівна Волкова - так звали маму знаменитого артиста - проживала в селі Клименки під Полтавою, і не хотіла переїжджати до столиці, хоча він неодноразово пропонував.

Про це йдеться в програмі " Викриття.Післямова " на телеканалі Live.

Як розповіли сусіди, жінка звикла жити в селі в своєму будинку, займалася господарством і городом.

У Клименки Світлана Іванівна переїхала з Полтави, щойно вийшла на пенсію в 45 років (працювала на шкідливому виробництві, була маляром на заводі).

Односельці згадують свою сусідку з теплотою, називають доброю, гостинною, кажуть, що ставилася до всіх з повагою.

Мама Андрія Данилка Світлана Іванівна Волкова (фото: скріншот)

Сам Данилко, вже ставши суперзіркою, приїжджав до мами з Києва і допомагав, привозив продукти.

Люди розповідають, що після її смерті він іноді навідується у вже порожній будинок, а також і старша сестра Андрія Галина з донькою Анною з Полтави - вони перевіряють і прибирають у дворі.

Коли трапилася трагедія, Данилко вирішив не афішувати свій траур через втрату, яку сильно переживав - так, про це досі не було відомо ані пресі, ані Гуглу, і шанувальникам Вєрки Сердючки.

Андрій Данилко в дитинстві зі своєю мамою (фото: скріншот)

За словами співака та актора EL Кравчука, з яким Данилко давно дружить, Андрій був на похоронах матері в селі.

"Була служба в церкві, він все зробив, як люблячий син", - сказав артист.

Також EL Кравчук додав, що Данилко з мамою були справжніми друзями: "Він говорив - я з мамою можу і чарку випити, і все розповісти, все відверто... вони були друзі!"

Відео: Андрій Данилко втратив мати рік тому, але не розповідав про горе