Журналісти знайшли місце, де Данилко відновлює здоров'я: олдскульний "совок"
Здоров'я улюбленця української публіки Андрія Данилка останнім часом перебуває під пильною увагою. Продюсер зірки Юрій Нікітін обмовився в одному інтерв'ю, що у Данилка є проблеми зі здоров'ям. Пізніше він відмовився від своїх слів. Однак відомо, що Данилко їздить в санаторій після важких гастролей, де проходить курси реабілітації.
Куди саме їздить на оздоровлення Андрій Данилко, з'ясували журналісти передачі "Викриття"на телеканалі KYIV.LIVE.
Де Данилко відновлює здоров'я
Виявляється, найчастіше артист їздить на реабілітацію в санаторій "Жовтень", який знаходиться за 20 км від Києва. Це досить старий санаторій, в якому ремонт не робили, мабуть, ще з часів його побудови.
Як розповіли працівники санаторію, Андрій Данилко приїжджає в "Жовтень" як до себе додому. Він завжди зупиняється в номері 714 і навіть там залишив свій тренажер.
"Він приїжджає сюди, як до себе додому, і завжди зупиняється в 714 номері - навіть залишив там свій тренажер. Тут він приходить до тями: кожен день масаж, квантова терапія, гімнастика, а також клізмові процедури. Програма також включає в себе дієту: без білка і солі", - розповіли в санаторії.
Під час реабілітації Данилко відновлює свої циркадні ритми та повноцінно відпочиває, всі рекомендації виконує строго і дотримується режиму.
Вартість путівки в цей санаторій коливається від програми та номера. Звичайний бюджетний двомісний номер за 5 днів обійдеться в 9000 гривень. А ось номер, в якому зупиняється Данилко, коштує дорожче – 13 500 гривень за 5 днів.
Як виглядає санаторій "Жовтень"
Це стара споруда і в будівлі немає ніякого євроремонту. На території величезний парк і озеро. При вході - звичайна зона відпочинку з шахами та фортепіано. Меблі в номерах теж старі - звичайні ліжка на сітці, невеликі холодильники та телевізори.
Де проходить реабілітацію Андрій Данилко
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розкрито справжні причини проблем зі здоров'ям в Андрія Данилка.