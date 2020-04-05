Меган Маркл і принц Гаррі повідомили сумну звістку: що сталося

Меган Маркл і принц Гаррі засмутили прихильників (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі віддаляються від своїх фанатів

Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про деякі неминучі зміни, які відбудуться в найближчому майбутньому. Це, можливо, не позначиться на якості життя подружньої пари, однак віддалить їх від своїх шанувальників.

"Герцог і герцогиня Сассекські більше не будуть використовувати ім'я Sussex Royal для своєї благодійної організації, Instagram або веб-сайту", - прокоментував представник.

Наголошується, що в недалекому майбутньому і обліковий запис Instagram, який буде в якості архіву, і веб-сайт залишаться онлайн, хоча будуть неактивні. Крім того, Гаррі і Меган зробили ще один крок, який раніше не був оголошений: вони відключили коментарі, що автоматично приховало всі старі і не дозволяє додавати нові.

Незважаючи на все це, у своєму останньому повідомленні герцог і герцогиня дійсно подякували фанатів, які спілкувалися з ними в Instagram. У своєму коментарі вони написали: "Спасибі за підтримку, натхнення і загальну прихильність добру в світі. Ми з нетерпінням чекаємо швидкого з'єднання з вами. Ви були прекрасні!"

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі планують другу дитину.

Ми писали, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Маркл занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися в Британію.

А також про те, що Кейт Міддлтон принизила Меган Маркл і перехопила пальму першості.