Капітулював кілька разів: мережа вибухнула мемами про візит Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Візит до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, а також президента Румунії Клауса Йоханніса для переговорів з главою Української держави Володимиром Зеленським широко обговорювалося в суспільстві ще напередодні поїздки лідерів європейських країн.

Поїздка, що відбулася 16 червня, викликала в мережі ще більш жваву реакцію, в тому числі вельми іронічну, жартівливого характеру.

Добірку фотожаб і мемів про візит Шольца, Макрона і Драгі до столиці України, ми зібрали в матеріалі нижче.