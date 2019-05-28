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Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціями

STYLERЖиття    28.05.2019 - 19:25
Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціями
Саакашвілі повернули громадянство України (фото: РБК-Україна)

Саакашвілі повернули українське громадянство

Михайлу Саакашвілі повернули громадянство України. Президент Володимир Зеленський скасував указ Порошенко про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.

Сам Саакашвілі вже подякував новому президенту України за повернення йому громадянства.

"Дякую президенту Зеленському. Слава Україні", - написав Михайло Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

За словами помічниці Саакашвілі Дарини Чиж, він прилітає з Варшави в Бориспіль завтра, 29 травня, о 17:15.

Варто зазначити, що Петро Порошенко позбавив колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі українського громадянства в 2017 році.

Повернення українського громадянства Саакашвілі викликало бурхливу реакцію в мережі.

Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціямиСкріншот з Twitter

  • "Саакашвілі отримав громадянство України. Знову. Така традиційна президентська забава. Від легкості таких маніпуляцій Президентами стає відверто огидно. Тому що в ланцюжку незаконно дали - незаконно забрали, перед "повернули" слово "законно" ліпиться дуже суперечливо", - написав у Twitter Петро Андрющенко.
  • Він просто повернув те, що несправедливо було відібрано! Все правильно!
  • Ворог мого ворога мій друг! Молодець Зеленський!

Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціями

Скріншот з Twitter

  • А коли Азаров приїде?
  • Чудово, тільки не вистачало;
  • Навіщо? У нас своїх реформаторів немає? Нехай їде до себе в Грузію. Там же все зробив супер і його дуже чекають і плачуть за ним...

Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціямиСкріншот з Facebook

  • Розчарована;
  • Вірно. Нам такі сміливі люди потрібні.
  • Соромлюсь запитати, а що він в Україні забув? Хай їде в свою Грузію. Він там свій, а нам свого цирку вистачає.

Хтось з гумором ставиться до повернення Саакашвілі, а хтось навіть зробив фотожаби.

Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціями

Скріншот з Twitter

Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціями

Скріншот з Twitter

 

Фотожаби з соцмереж

Нагадаємо, що мережа відреагувала на повернення Ігоря Коломойського в Україну через майже два роки відсутності.

Раніше Коломойський в інтерв'ю РБК-Україна розповів про своє бачення найближчого політичного майбутнього за президентства Володимира Зеленського.

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