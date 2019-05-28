Саакашвілі повертається в Україну: мережа вибухнула емоціями

Саакашвілі повернули українське громадянство
Михайлу Саакашвілі повернули громадянство України. Президент Володимир Зеленський скасував указ Порошенко про позбавлення українського громадянства Саакашвілі.
Сам Саакашвілі вже подякував новому президенту України за повернення йому громадянства.
"Дякую президенту Зеленському. Слава Україні", - написав Михайло Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.
За словами помічниці Саакашвілі Дарини Чиж, він прилітає з Варшави в Бориспіль завтра, 29 травня, о 17:15.
Варто зазначити, що Петро Порошенко позбавив колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі українського громадянства в 2017 році.
Повернення українського громадянства Саакашвілі викликало бурхливу реакцію в мережі.
Скріншот з Twitter
Скріншот з Twitter
Скріншот з Facebook
Хтось з гумором ставиться до повернення Саакашвілі, а хтось навіть зробив фотожаби.
Скріншот з Twitter
Скріншот з Twitter
Фотожаби з соцмереж
Нагадаємо, що мережа відреагувала на повернення Ігоря Коломойського в Україну через майже два роки відсутності.
Раніше Коломойський в інтерв'ю РБК-Україна розповів про своє бачення найближчого політичного майбутнього за президентства Володимира Зеленського.