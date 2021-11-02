Netflix анонсував запуск ігор в мобільному додатку
Стрімінговий сервіс Netflix анонсував запуск ігор в мобільному додатку. Послуга стане доступною найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського підрозділу Netflix.
"Незабаром Netflix ігри почнуть з'являтися в мобільному додатку Netflix", - йдеться в повідомленні.
Спочатку Новий Розділ почне з'являтися у користувачів з Android. А пізніше гри з'являться і на iOS.
Let the Games Begin— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021
Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.
It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At
Нагадаємо, ще в липні повідомлялося, що Netflix планує додати до своєї підписки відеоігри.
Крім того, Netflix придбав студію з розробки інді-ігор Night School Studios, найбільш відомого своєю дебютною грою Oxenfree.