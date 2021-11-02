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Netflix анонсував запуск ігор в мобільному додатку

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Вівторок 02 листопада 2021 19:50
Netflix анонсував запуск ігор в мобільному додатку Фото: Netflix додасть відеоігри на свою платформу (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував запуск ігор в мобільному додатку. Послуга стане доступною найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського підрозділу Netflix.

"Незабаром Netflix ігри почнуть з'являтися в мобільному додатку Netflix", - йдеться в повідомленні.

Спочатку Новий Розділ почне з'являтися у користувачів з Android. А пізніше гри з'являться і на iOS.

Нагадаємо, ще в липні повідомлялося, що Netflix планує додати до своєї підписки відеоігри.

Крім того, Netflix придбав студію з розробки інді-ігор Night School Studios, найбільш відомого своєю дебютною грою Oxenfree.

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