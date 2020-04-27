Особисті дані українців продають у мережі: звідки шахраї дізналися все про нас

ПриватБанк став жертвою шахраїв (фото: РБК-Україна)

У мережі все ще можна купити ІПН, паспорт і прописку будь-кого з нас

ПриватБанк став жертвою шахраїв. Ймовірно, саме дані клієнтів цього банку зловмисники продають в мережі. У Telegram виявлені два бота, які торгують даними українських користувачів. При цьому одного з них вже закрили, але другий все ще працює.

У боті "Досьє" за гроші за телефонним номером можна було отримати ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН. Другий бот працює за такою ж схемою, що і "Досьє". За 10 запитів необхідно заплатити 50 доларів, за 50 - 100 доларів, за 200 - 200 доларів.

У ПриватБанку знають про проблему і повідомили журналістам AIN, що вже звернулися в правоохоронні органи.

"Ми виявили цей чат-бот 23 квітня і подали заяву в поліцію для відкриття кримінального розгляду. Також ми в черговий раз звернулися до клієнтів з попередженням про небезпеку передачі особистих даних в подібних шахрайських ботах. Нам невідомі джерела даних у таких шахраїв, ми сподіваємося з'ясувати їх за допомогою правоохоронних органів", - заявили в банку.

Нагадаємо, що в період пандемії коронавірусу шахраї придумали новий спосіб, як виманювати гроші у довірливих українців. Шахраї телефонують і видаються лікарями. Вони повідомляють, що родич жертви нібито потрапив в лікарню через COVID-19.

При цьому людині пропонують швидко купити необхідні ліки, оскільки охочих придбати вже дуже багато. Гроші пропонують перевести на карту. Після того, як шахраї отримують кошти вони пропадають.

Раніше повідомлялося про те, що шахраї посилали людям СМС-повідомлення нібито від ПриватБанку, в яких пропонували допомогу від держави. Щоб отримати 800 гривень, людям пропонувалося відправити номер своєї картки, термін її дії та CVV-код. З допомогою цих даних зловмисники отримували доступ до грошей українців.