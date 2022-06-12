Мережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компанії
Мережа піцерій Domino's Pizza оскандалилася через новий рекламний банер, який з'явився в соціальних мережах. Картинка з ракетою викликала обурення у користувачів і клієнтів піцерії. А компанія посилається на злом своїх сторінок.
Деталі скандалу з Domino's Pizza і що відповідає компанія - читайте в матеріалі нижче.
Деталі скандалу
Мережа піцерій Domino's Pizza працює в багатьох містах України вже багато років. Для своєї нової рекламної кампанії піцерія використовувала на зображенні ракету, яку користувачі відразу ж охрестили "російської".
Скріншот цієї реклами розмістила на своїй сторінці Львівська журналістка і маркетолог Ельза Сагура.
"Domino's Pizza, ви пробили дно. Нижче - скрін рекламного поста цієї мережі, де швидкість доставки асоціюють з прильотом. Я без слів", - підписала вона картинку.
Користувачі в коментарях вказали, що такі рекламні картинки під час війни - недоречні.
- Дуже невдале фото. Виглядає як насмішка над Україною.
- Ще ролик зніміть "Я солдат. Ми рвемо їх без страху". Реклама - насмішка над війною.
- Ви вважаєте доречною таку рекламу? Звільніть маркетолога.
- Гуру реклами! Рахуйте втрачених клієнтів.
Позиція Domino's Pizza
Як пояснюють в компанії - рекламні картинки розмістили невідомі люди й Domino's Pizza не має до них відношення.
"Ми перепрошуємо за шокуючу рекламу з ракетою, яка була сьогодні запущена від нашого імені В Instagram і Facebook. Головний офіс Domino's Pizza Україна не має ніякого відношення до неї", - йдеться в офіційному коментарі.
У компанії додали, що будуть розслідувати ситуацію та щодо винних будуть вжиті заходи.
"Ми поділяємо позицію тих, хто побачив цю рекламу і був в шоці від її дикості та неприпустимості. Вдячні вам, що вказали на цю дичину. Ще раз перепрошуємо за цю ситуацію", - повідомляє Domino's Pizza.
Варто відзначити, що реклама зі сторінок Domino's Pizza зникла. По активному посиланню вона доступна протягом 1 хвилини, а потім зникає.
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