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Мережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компанії

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Неділя 12 червня 2022 12:27
Мережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компанії Фото: Піцерія Domino's Pizza потрапила в скандал (instagram.com/dominos_ua)
Автор: Анна Шиканова

Мережа піцерій Domino's Pizza оскандалилася через новий рекламний банер, який з'явився в соціальних мережах. Картинка з ракетою викликала обурення у користувачів і клієнтів піцерії. А компанія посилається на злом своїх сторінок.

Деталі скандалу з Domino's Pizza і що відповідає компанія - читайте в матеріалі нижче.

Деталі скандалу

Мережа піцерій Domino's Pizza працює в багатьох містах України вже багато років. Для своєї нової рекламної кампанії піцерія використовувала на зображенні ракету, яку користувачі відразу ж охрестили "російської".

Скріншот цієї реклами розмістила на своїй сторінці Львівська журналістка і маркетолог Ельза Сагура.

"Domino's Pizza, ви пробили дно. Нижче - скрін рекламного поста цієї мережі, де швидкість доставки асоціюють з прильотом. Я без слів", - підписала вона картинку.

Користувачі в коментарях вказали, що такі рекламні картинки під час війни - недоречні.

Мережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компаніїМережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компанії

  • Дуже невдале фото. Виглядає як насмішка над Україною.
  • Ще ролик зніміть "Я солдат. Ми рвемо їх без страху". Реклама - насмішка над війною.
  • Ви вважаєте доречною таку рекламу? Звільніть маркетолога.
  • Гуру реклами! Рахуйте втрачених клієнтів.

Позиція Domino's Pizza

Як пояснюють в компанії - рекламні картинки розмістили невідомі люди й Domino's Pizza не має до них відношення.

"Ми перепрошуємо за шокуючу рекламу з ракетою, яка була сьогодні запущена від нашого імені В Instagram і Facebook. Головний офіс Domino's Pizza Україна не має ніякого відношення до неї", - йдеться в офіційному коментарі.

Мережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компаніїУ компанії додали, що будуть розслідувати ситуацію та щодо винних будуть вжиті заходи.

"Ми поділяємо позицію тих, хто побачив цю рекламу і був в шоці від її дикості та неприпустимості. Вдячні вам, що вказали на цю дичину. Ще раз перепрошуємо за цю ситуацію", - повідомляє Domino's Pizza.

Варто відзначити, що реклама зі сторінок Domino's Pizza зникла. По активному посиланню вона доступна протягом 1 хвилини, а потім зникає.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Ясинський пояснив, як Федишин "відмитися" після скандалу з балами Польщі на Євробаченні.

А ще ми розповідали про те, що український телеканал оскандалився через серіал російською мовою.

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