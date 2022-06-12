Сеть пиццерий оскандалилась с рекламой ракет: появился ответ компании

Сеть пиццерий Domino's Pizza оскандалилась из-за нового рекламного баннера, который появился в социальных сетях. Картинка с ракетой вызвала возмущение у пользователей и клиентов пиццерии. А компания ссылается на взлом своих страниц.

Детали скандала с Domino's Pizza и что отвечает компания - читайте в материале ниже.

Детали скандала

Сеть пиццерий Domino's Pizza работает во многих городах Украины уже много лет. Для своей новой рекламной кампании пиццерия использовала на картинке ракету, которую пользователи сразу же окрестили "российской".

Скриншот этой рекламы разместила на своей странице львовская журналистка и маркетолог Ельза Сагура.

"Domino's Pizza, вы пробили дно. Ниже - скрин рекламного поста этой сети, где скорость доставки ассоциируют с прилетом. Я без слов", - подписала она картинку.

Пользователи в комментариях указали, что такие рекламные картинки во время войны - неуместны.

Очень неудачное фото. Выглядит как насмешка над Украиной.

Еще ролик снимите "Я солдат. Мы рвем их без страха". Реклама - насмешка над войной.

Вы считаете уместной такую рекламу? Увольте маркетолога.

Гуру рекламы! Считайте потерянных клиентов.

Позиция Domino's Pizza

Как объясняют в компании - рекламные картинки разместили неизвестные люди и Domino's Pizza ни имеет к ним отношения.

"Мы приносим извинения за шокирующую рекламу с ракетой, которая была сегодня запущена от нашего имени в Instagram и Facebook. Главный офис Domino's Pizza Украина не имеет никакого отношения к ней", - говорится в официальном комментарии.

В компании добавили, что будут расследовать ситуацию и в отношении виновных будут приняты меры.

"Мы разделяем позицию тех, кто увидел эту рекламу и был в шоке от ее дикости и недопустимости. Благодарны вам, что указали на эту дичь. Еще раз приносим извинения за эту ситуацию", - сообщает Domino's Pizza.

Стоит отметить, что реклама со страниц Domino's Pizza исчезла. По активной ссылке она доступна в течение 1 минуты, а потом исчезает.