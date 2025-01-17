Сестры Алексеевы рассказали, почему подались на ТВ

"Поскольку наш вид спорта связан с презентацией себя на большую аудиторию, то мы очень любим медийность и выступления. Быть в объективе камеры - всегда интересно. И весело!" - говорят сестры Алексеевы.

Владислава и Мария Алексеевы (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

Они признаются: с детства смотрели "Україна має талант" и "Танцы со звездами", хотели быть там, на сцене.

"Но получилось немножко масштабнее!" - с улыбкой говорят спортсменки.

"Поэтому мы выступаем на чемпионатах мира и Европы и на Олимпиадах. А вот еще и снялись в шоу "еПитання". И нам это очень понравилось", - добавляют они.

Владислава и Мария Алексеевы (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

После съемок на ТВ стала ближе одна из самых больших мечт девушек.

"Мы бы очень хотели сняться в "Кто сверху?". Это одно из лучших и наших самых любимых шоу в Украине", - делятся Марина и Влада.

Вообще синхронистки хотят чаще участвовать в различных телепередачах.

"Считаем, что нужно, чтобы люди видели спортсменов чаще и хорошо знали. Это важно для страны. И, конечно, приятно для нас и наших коллег!" - объясняют свою цель девушки.

Владислава и Мария Алексеевы (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

К слову, недавно чемпионки получили еще один интересный творческий опыт - снялись в документальном фильме "Сирены Украины", который рассказывает об их жизни, как она есть.

"Кстати, опыт актерства оказался не таким сложным. Поэтому подумываем о киноиндустрии тоже. Хочется попробовать себя в каком-то фантастическом фильме, потому что это самый любимый жанр. Или же в ролях Русалочек. Что-то подсказывает, что нам это будет очень легко сыграть", - смеются сестры.

Владислава и Мария Алексеевы (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)