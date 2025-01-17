Сестри Алексіїви розповіли, чому подалися на ТБ

“Оскільки наш вид спорту пов’язаний з презентацією себе на велику аудиторію, то ми дуже любимо медійність та виступи. Бути в обʼєктиві камери - завжди цікаво. І весело!” - говорять сестри Алексіїви.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

Вони зізнаються: з дитинства дивилися “Україна має талант” і “Танці з зірками", хотіли бути там, на сцені.

“Але вийшло трішки масштабніше!” - з усмішкою кажуть спортсменки.

“Тому ми виступаємо на чемпіонатах світу та Європи та на Олімпіадах. А от ще й знялися в шоу “єПитання”. І нам це надзвичайно сподобалося", - додають вони.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

Після зйомок на ТБ стала ближчою одна з найбільших мрій дівчат.

“Ми б дуже хотіли знятись у “Хто зверху?”. Це одне з найкращих та наших найулюбленіших шоу в Україні", - діляться Марина та Влада.

Взагалі синхроністки хочуть частіше брати участь у різних телепередачах.

“Вважаємо, що потрібно, аби люди бачили спортсменів частіше і добре знали. Це важливо для країни. І, звісно, приємно для нас та наших колег!” - пояснюють свою ціль дівчата.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)

До слова, нещодавно чемпіонки отримали ще один цікавий творчий досвід - знялися у документальному фільмі “Сирени України", який розповідає про їхнє життя, як воно є.

“До речі, досвід акторства виявився не таким складним. Тому подумуємо про кіноіндустрію теж. Хочеться спробувати себе в якомусь фантастичному фільмі, бо це найулюбленіший жанр. Або ж у ролях Русалоньок. Щось підказує, що нам це буде дуже легко зіграти", - сміються сестри.

Владислава та Марія Алексіїви (фото: instagram.com/maryna_aleksiiva)