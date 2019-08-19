ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сестра Лободи доношує за співачкою одяг (фото)

STYLERЖиття    19.08.2019 - 16:56
Сестра Лободи доношує за співачкою одяг (фото)
Фото: Ксенія Лобода (instagram.com/ksushka_loboda_)

Світлана Лобода не проти позичити свої сценічні наряди своїй сестрі

Світлана Лобода дуже любить свою сестру Ксенію, яка нещодавно вийшла заміж, і не шкодує для неї нічого, навіть сценічних нарядів, які вона вже не носить. Так, нещодавно Ксенія Лобода похвалилася обновкою, яку користувачі мережі відразу ж впізнали. Виявляється, зіркова сестра Ксенії - Світлана блищала в наряді неодноразово.

Фото Ксенія Лобода опублікувала в Instagram. Підписники вражені її красою і визнають її схожість з зоряної сестрою.

Сестра Лободи доношує за співачкою одяг (фото)Фото: Ксенія Лобода (instagram.com/ksushka_loboda_)

Підписники Ксенії зробили їй море компліментів з приводу красивої сукні, але наряд швидко впізнали і відмітили, що він просто чудовий.

  • Дуже схожа на знамениту сестричку, часів ВіаГри.
  • Нехай щастям парус переповнить Любов, удача й успіх... І виконає всі бажання .
  • Шикарна.
  • Класне плаття.

Сестра Лободи доношує за співачкою одяг (фото)

Фото: Ксенія Лобода з подругами (instagram.com/ksushka_loboda)

Сестра Лободи доношує за співачкою одяг (фото)Сестра Лободи доношує за співачкою одяг (фото)

Фото: Світлана Лобода (Instagram)

Як ми раніше писали, Світлана Лобода, яка нещодавно вразила фанатів розкішними формами в купальнику, показала фото у весільній сукні.

До речі, Світлана Лобода, яка зараз перебуває на відпочинку в Монако, вирішила влаштувати гарячу дискотеку прямо в ресторані, де вона вечеряла з друзями. Скандальна співачка вирушила вечеряти в ресторан La guerite, який знаходиться на острові Святої Маргарити, але однією їжею не обмежилася.

Під кайфом? Зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозри
Новини України Лобода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся