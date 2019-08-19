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Сестра Лободы донашивает за певицей одежду (фото)

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 16:56
Сестра Лободы донашивает за певицей одежду (фото)
Фото: Ксения Лобода (instagram.com/ksushka_loboda_)

Светлана Лобода не против одолжить свои сценические наряды своей сестре

Светлана Лобода очень любит свою сестру Ксению, которая недавно вышла замуж, и не жалеет для нее ничего, даже сценических нарядов, которые она уже не носит. Так, недавно Ксения Лобода похвасталась обновкой, которую пользователи сети сразу же узнали. Оказывается, звездная сестра Ксении - Светлана блистала в наряде неоднократно.

Фото Ксения Лобода опубликовала в Instagram. Подписчики восхищены ее красотой и признают ее сходство со звездной сестрой.

Сестра Лободы донашивает за певицей одежду (фото)Фото: Ксения Лобода (instagram.com/ksushka_loboda_)

Подписчики Ксении сделали ей море комплиментов по поводу красивого платья, но наряд быстро узнали и отметили, что оно просто прекрасно.

  • Очень похожа на знаменитую сестричку, времен ВиаГры.
  • Пусть счастьем парус переполнит Любовь, удача и успех... И все желания исполнит .
  • Шикарная.
  • Классное платье.

Сестра Лободы донашивает за певицей одежду (фото)

Фото: Ксения Лобода с подругами (instagram.com/ksushka_loboda)

Сестра Лободы донашивает за певицей одежду (фото)

Фото: Светлана Лобода (Instagram)

Как мы ранее писали, Светлана Лобода, которая недавно сразила фанатов роскошными формами в купальнике, показала фото в свадебном платье.

Кстати, Светлана Лобода, которая сейчас находится на отдыхе в Монако, решила устроить горячую дискотеку прямо в ресторане, где она ужинала с друзьями. Скандальная певица отправилась ужинать в ресторан La guerite, который находится на острове Святой Маргариты, но одной едой не ограничилась.

Под кайфом? Внешний вид Лободы вызывает серьезные подозрения
Новости Украины Лобода
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