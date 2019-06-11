Серіал "Чорнобиль" хочуть продовжити: що буде в 6 серії

Гучний серіал "Чорнобиль" від американської компанії HBO може отримати продовження. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Управління туризму і промоцій КМДА.

Мова йде про шостий епізод міні-серіалу, який розповідає про сумнозвісні події в Україні у 1986 році.

Творці "Чорнобиля" обговорюють можливість повернутися в Київ і Чорнобильську зону, щоб зняти документальну серію про те, як виглядає Чорнобильська зона через 33 роки після катастрофи, а також взяти інтерв'ю зі свідками аварії на ЧАЕС.

Серіал "Чорнобиль" продовжено на 6 серію (кадр із серіалу)

Документальна серія увійде в список епізодів серіалу "Чорнобиль", прем'єра якого вже зовсім скоро відбудеться на українському телебаченні.

Серіал "Чорнобиль" продовжать на 6 серію (скрін: facebook.com/kyivtourism)

Тим часом Управління туризму і промоцій КМДА разом з туристичними організаціями планують створити новий маршрут по локаціях, де знімався серіал.

Нагадаємо, раніше в мережі показали відео і фото літньої київської Троєщини, яку творці "Чорнобиля" перетворили в зимову локацію під час зйомок серіала у 2018 році.

А також ми писали, що раніше в кадрах американського серіалу "Чорнобиль" виявили прикрий киноляп.