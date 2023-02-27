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У Христины Соловий случилось горе в семье

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Понедельник 27 февраля 2023 20:36
У Христины Соловий случилось горе в семье Фото: Христина Соловий (facebook.com/khrystyna.soloviy)
Автор: Владимир Костырин

Христина Соловий поделилась с поклонниками скорбной вестью о горе в семье. Известная украинская певица рассказала о смерти своей бабушки.

Об этом артистка 27 февраля сообщила в своем Instagram в stories.

30-летняя звезда не стала раскрывать подробности, говоря о кончине родного человека, который окружал внучку заботой с самого ее рождения, развивал музыкальные таланты будущей знаменитости.

Кристина в прежних интервью рассказывала, как росла в музыкальной семье - мама Александра Стефановна преподает хор в Дрогобычской музыкальной школе, а отец Иван Владимирович работал в отделе культуры горсовета - при этом родители не заставляли детей заниматься только музыкой.

У Христины Соловий случилось горе в семье

Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Бабушка Соловий Ольга Евгеньевна Скробало руководила ансамблем бандуристов. Когда вышла на пенсию, она часто пела внукам старинные галицкие песни, рассказывала сказки и легенды, а также и сама сочиняла песни и стихи.

У Христины Соловий случилось горе в семье

Артистка Христина Соловий (фото6 facebook.com/khrystyna.soloviy)

Сегодня певица сообщила, что бабушка ушла в вечность.

"Ушла за небокрай моя бабушка", - написала Соловий на черном фоне.

У Христины Соловий случилось горе в семье

Христина Соловий сообщила о смерти бабушки (фото: скриншот instagram.com/stories/soloviyka)

Соловий перенесла тур по Украине

Добавим, что сегодня Христина также огорчила поклонников в родной Украине заявлением о переносе тура по стране. Причиной стало то, что певица на последнем концерте в рамках тура по Германии и Чехии сорвала голос.

При этом звезда уточняет, что концерт, анонсированный на 22 марта в Киеве - не переносится.

У Христины Соловий случилось горе в семьеУ Христины Соловий случилось горе в семьеУ Христины Соловий случилось горе в семье

Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Соловий принесла фанам извинения за неудобства, а также выразила надежду на понимание, и добавила, что все билеты остаются действительными на новые даты, а также при желании их можно вернуть.

У Христины Соловий случилось горе в семьеУ Христины Соловий случилось горе в семье

Христина Соловий (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Ранее сообщалось, что недавно в феврале артистка была вынуждена прервать свой концерт в немецком городе Нюрнберге, это произошло на шоу в День влюбленных, когда после исполнения песни "Украинская ярость" вдруг началась пожарная тревога.

Напомним, перед этим Соловий рассказала, как российский рэпер украл у нее песню.

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Христина Соловий