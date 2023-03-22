"Боже, какие красивые": Сергей Жадан показал редкое фото со своими детьми
Известный украинский поэт, писатель и музыкант, сейчас активно занимающийся волонтерской деятельностью, Сергей Жадан показал редкое фото со своими детьми.
Фотографией, которая очаровала пользователей социальных сетей, фронтмен группы Жадан и Собаки опубликовал в Facebook.
На фото счастливый отец позирует с дочерью и сыном, которые крепко обнимают его.
"Чужие дети растут быстро. Свои - еще быстрее. Люблю их очень", - лаконично подписал фото 48-летний Жадан.
Сергей Жадан с детьми (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)
Заметим, что о семье писатель говорит редко. Еще реже он показывает своих детей.
В комментариях к фото пользователи отмечают, что "дочь - чисто отец". Говорят, Марию можно встретить во Львовской областной библиотеке для юношества им. Роман Иваничука.
Дочь Сергея Жадана (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Также она ходит в этнографическую студию, занимается фолковым пением. В свое время Жадан даже для дочери написал отдельную книгу, которая называется "Стихи для Машеньки" и существует она в единственном экземпляре.
Жадан с дочерью (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Сын Сергея (от первого брака) Иван по специальности историк. Образование получал в Украинском Католическом Университете. Сейчас живет во Львове.
Сергей Жадан с дочерью и сыном в 2020 году (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Подписчики писателя восхищаются им и его детьми:
- Пусть растут здоровые в свободной Украине!
- Боже, какие красивые дети
- Яблочко от яблоньки! Счастье семье!
- Великолепная семья, хорошие дети. Здоровья, мира, счастья!
- Здоровья и Божьей милости.
- Какие корни, такие и семена
- Счастья и Божьей защиты красавчикам папиным!
- Божьей опеки вам и семье! Спасибо искренне за все, что вы делаете для Украины!
- Хороший папа - хорошие дети, самые растут здоровые и счастливые!
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк рассказала о съемках в деоккупированном Херсоне.
Также читайте о том, что Тоня Матвиенко навсегда вернулась в Украину.