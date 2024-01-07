Сергей Танчинец показал редкое фото с отцом: как он сейчас выглядит

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец умилил сеть редкой фотографией с отцом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.
Исполнитель запостил несколько снимков. Первый - архивный, на нем маленький Сергей позирует с отцом, который обнимает его.
Сергей Танчинец с отцом в детстве (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
На втором фото Танчинец попытался воспроизвести снимок из архива и сделал с родственником кадр в наши дни.
"Па, любим тебя! Будь здоров! Живи нам долго-долго!!! Многие лета", - обратился к отцу певец.
Сергей Танчинец с отцом в наши дни (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Пользователи сети поздравили мужчину с днем рождения, пожелали ему многая лета, а также отметили, что артист очень похож на своего папу.
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