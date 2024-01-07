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Сергій Танчинець показав рідкісне фото з батьком: як він зараз виглядає

Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець замилував мережу рідкісною світлиною з батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram музиканта.

Як виглядає батько артиста

Виконавець запостив декілька знімків. Перший - архівний, на ньому маленький Сергій позує з батьком, який обіймає його.

Сергій Танчинець з батьком у дитинстві (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Вже на другому фото Танчинець спробував відтворити знімок з архіву і зробив з родичем кадр у наші дні.

"Па, любимо тебе! Будь здоровий! Живи нам довго-довго!!! Многії літа", - звернувся до батька співак.

Сергій Танчинець з батьком у наші дні(фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакція юзерів

Користувачі мережі привітали чоловіка з днем народження, побажали йому многая літа, а також зазначили, що артист дуже схожий на свого тата.

  • Здоров’я таткові 
  • Многая літа
  • Як Ви схожі з татом, точна ваша копія. Сильні гени
  • Щоб тато був спокійний за своїх дітей, а ви за нього! Жити і жити,творити і плекати все і всіх
  • Многая літа татові, дякуємо за такого талановитого сина
  • Чиста копія татка. Вітаємо
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