От звезды "Территории А" до волонтерства. Как живет и выглядит сегодня Марина Одольская

Известная украинская певица Марина Одольская создала фантастическую карьеру в начале 2000-х годов. Она стала еще одной звездой, сошедшей с "Территории А". Талант Марины определяло не только признание слушателей, но и многочисленные авторитетные награды. Однако сегодня ее жизнь полностью изменилась.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, в чем секрет успеха Одольской и чем она занимается сегодня.

Становление звезды

В 1994 году будущая певица окончила Каменец-Подольский колледж культуры и искусств. И в том же году стала мамой - Одольская родила первого сына Никиту.

Через три года она подписала контракт с Территорией А и выпустила клип на песню "Твій літак". В дальнейшем ее карьерная и личная жизнь переплелись между собой, поскольку Марина вышла замуж за певца Сергея Манека.

Совместный союз дал свой результат: в 2002 году они выпустили общий альбом "Дует. Ком. Юей". А в 2005 году появился другой результат любви - дочь Люба.

Марина Одольская с дочерью Любой (фото: facebook.com/odolska)

В том же году супруги делились с поклонниками советами, как избежать развода. Но судьба бывает злой, поэтому в 2011 году Одольская уходит от Манека из-за его алкогольной зависимости последнего.

Впоследствии она вышла замуж за звукорежиссера Евгения Иванова и родила двух сыновей Льва и Андрея.

Марина Одольская со своими сыновьями (фото: facebook.com/odolska)

Марина Одольская и война

У певицы всегда была четкая проукраинская позиция, и она не боялась проявлять ее. В 2015 году она присоединилась к акции "Так работает память", посвященной памяти Даниила Дидика и всем, кто отдал жизнь за независимость Украины.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины Одольская взялась за активное волонтерство. Теперь на свой день рождения она открывает сбор и просит друзей и подписчиков присылать туда суммы, которые они потратили бы на подарок.

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Так, например, в 2023 году Марина собирала на спутниковый терминал Starlink для женщин-аэроразведчиков 516-го батальона первой штурмовой бригады имени Ивана Богуна.

А еще Марина Одольская не забывает о родной "Территории А". Она каждый год напоминает о дне рождения любимого хит-парада своим подписчикам.

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