Сергей Танчинец показал редкое фото с отцом: как он сейчас выглядит

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец умилил сеть редкой фотографией с отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.

Как выглядит отец артиста

Исполнитель запостил несколько снимков. Первый - архивный, на нем маленький Сергей позирует с отцом, который обнимает его.

Сергей Танчинец с отцом в детстве (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

На втором фото Танчинец попытался воспроизвести снимок из архива и сделал с родственником кадр в наши дни.

"Па, любим тебя! Будь здоров! Живи нам долго-долго!!! Многие лета", - обратился к отцу певец.

Сергей Танчинец с отцом в наши дни (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравили мужчину с днем рождения, пожелали ему многая лета, а также отметили, что артист очень похож на своего папу.