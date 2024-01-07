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Сергей Танчинец показал редкое фото с отцом: как он сейчас выглядит

Воскресенье 07 января 2024 11:50
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Сергей Танчинец показал редкое фото с отцом: как он сейчас выглядит Сергей Танчинец (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец умилил сеть редкой фотографией с отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта.

Как выглядит отец артиста

Исполнитель запостил несколько снимков. Первый - архивный, на нем маленький Сергей позирует с отцом, который обнимает его.

Сергей Танчинец показал редкое фото с отцом: как он сейчас выглядит

Сергей Танчинец с отцом в детстве (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

На втором фото Танчинец попытался воспроизвести снимок из архива и сделал с родственником кадр в наши дни.

"Па, любим тебя! Будь здоров! Живи нам долго-долго!!! Многие лета", - обратился к отцу певец.

Сергей Танчинец показал редкое фото с отцом: как он сейчас выглядит

Сергей Танчинец с отцом в наши дни (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравили мужчину с днем рождения, пожелали ему многая лета, а также отметили, что артист очень похож на своего папу.

  • Здоров’я таткові
  • Многая літа
  • Як Ви схожі з татом, точна ваша копія. Сильні гени
  • Щоб тато був спокійний за своїх дітей, а ви за нього! Жити і жити,творити і плекати все і всіх
  • Многая літа татові, дякуємо за такого талановитого сина
  • Чиста копія татка. Вітаємо

Недавно Илона Гвоздева намекнула на проблемы в браке.

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