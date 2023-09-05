Сергей Бабкин снова "снюхался" с россиянами. Детали скандала с благотворительными концертами 5ʼnizza

Украинского певца Сергея Бабкина и его группу 5ʼnizza обвиняют в сотрудничестве с россиянами во время организации благотворительных концертов для украинцев. В пресс-службе артиста заявили, что важнее помогать Украине, чем проверять гражданство всей команды организаторов.

Что произошло

Сергей Бабкин и его группа 5ʼnizza организовывают концерты в Европе, во время которых собирают средства на помощь украинским беженцам. Но оказалось, что при этом они пользуются услугами промоутера Somewhere Show.

Концерт Сергея Бабкина анонсирован вместе с россиянами на одном сайте (скриншот: slukh.media)

По наблюдениям журналистов, в команде организаторов есть россияне, и ориентированы они больше на Россию. Дело в том, что коммуникация Somewhere Show ведется на русском, а большинство организованных концертов - это артисты из России. Билеты на них можно приобрести сразу в рублях, то есть о международной аудитории речь не идет.

Скриншот: slukh.media

Если покупать билеты на концерты 5'nizza и Сергея Бабкина через этот сайт, он перенаправляет на страницу, где можно увидеть условия покупки. Для этого необходимо согласиться с договором компании Ticketscloud. У нее есть представительство в Москве, и она была основана в России.

22 сентября Сергей Бабкин сыграет в Чехии на благотворительном квартирнике. Официальным организатором при покупке билета указан российский промоутер и музыкальный журналист Владимир Еркович.

Скриншот: slukh.media

Что ответила пресс-служба

Команда артиста заявила, что главная задача Сергея Бабкина как украинского певца и гражданина Украины - делать все, что от него зависит, для приближения победы.

"Организатором концерта в Праге является наш давний друг и коллега Илья Островский, который родился и вырос в РФ, но уже много лет является гражданином Израиля, где постоянно и проживает. Он занимает антивоенную и антипутинскую позицию и активно помогает борьбе Украины всеми доступными ему средствами, в частности, организацией концертов, деньги с которых идут на ВСУ", - ответили на запрос журналистам.

Пресс-служба также добавила, что вопрос того, какая компания обеспечивает продажу билетов с технической стороны, всегда входит в компетенцию организатора, а не директора артиста.

"Вместо этого и Сергей, и я считаем, что гораздо важнее играть концерты и собирать средства на нужды 127-й бригады ВСУ, а не выяснять, в какой стране раньше жили организаторы или имеет ли билетный оператор представительство в РФ", - сообщила супруга и директор певца Снежана Бабкина.