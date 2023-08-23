"Жизни россиян тоже важны". Режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов

Что еще написал Ларс фон Триер

"Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже (премьеру Дании) Фредериксен (которая вчера, словно по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха): "Жизни россиян тоже важны!" С наилучшими пожеланиями, Ларс", - написал он.

Отметим, что своей публикацией режиссер фактически осудил передачу Украине истребителей F-16.

Ларс фон Триер - очень неоднозначный для широкой публики режиссер. Он обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру, среди них "Золотая пальмовая ветвь" ("Танцующая в темноте"), "Гран-при" ("Рассекая волны").

На премьере его киноработы "Дом, который построил Джек", зрители выходили из зала, не выдержав сцен жестокости на экране.

Реакция Данилова на пост режиссера

Секретарь СНБО Алексей Данилов даже посвятил Ларсу фон Триеру свой пост.

"Война - это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне - убийцы", - написал Данилов.

"Простой совет известному режиссеру: представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, что это его отца или мать убили, вывезли в Россию его внука, а российский мародер изнасиловал его жену, сжег его дом. В таком случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты - реальную, а не выдуманную жизнь", - резюмировал он.

Ларс фон Триер (кадр из видео / "История кино: Одиссея")