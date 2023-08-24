Олег Скрипка выступил на концерте в Черногории с россиянами: детали скандала
Украинский музыкант, лидер группы ВВ Олег Скрипка вновь угодил в скандал. На этот раз он выступил в Черногории на фестивале Music Saves the World, организатором которого является россиянка. Также там были артисты из РФ.
В материале Styler читайте все детали скандала с музыкантом.
Что за фестиваль в Черногории
Организатором музыкального мероприятия является продюсер из России Мария Семушкина. Этот фестиваль ранее проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Воронеже и назывался "Усадьба Jazz".
"На нашем марафоне не обошлось без экспромта. Накануне узнала, что в гости заедет украинский музыкант Олег Скрипка. Мы знакомы больше 20 лет. Когда-то со своим проектом кабаре Олег выступал на "Усадьбе Jazz", - написала Семушкина.
Получается, что Олег Скрипка спокойно выступил на одной сцене с так называемыми россиянами-"беженцами".
"В конце вечера я пригласила Олега на сцену, и вместе с музыкантами-беженцами из России, а еще и прекрасной певицей Gladys из Франции состоялся отличный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира", - отметила россиянка.
Скриншот поста
Реакция Олега Скрипки на скандал
Сам музыкант считает, что на него сейчас сфокусирована "массовая информационная атака". В своем Instagram артист сообщил, что вообще-то сейчас он в Европе с благотворительным туром.
"Это несется информационная атака. Сначала обвинения в фашизме, потом сотрудничество с россиянами, антифеминист. Мы это не будем комментировать, к радости российской пропаганде. Мы завтра представляем Украину в Брюсселе. И сейчас все делается для того, чтобы испортить праздник в поддержку Украины", - сообщили в пресс-службе Скрипки, пишет "Суспільне".
Интересно, что свой пост Мария Семушкина с фотографией со Скрипкой удалила из Facebook.
Что пишут Скрипке украинцы
В комментариях к постам в Instagram украинцы просят артиста объяснить, как это он ездит выступать "за мир" с россиянами на одной сцене.
- Цікаво, це правда, що ви на одній сцені з російськими музикантами виступаєте типу за мір?
Как мы ранее писали, Олег Скрипка оскандалился заявлением о борьбе женщин за свои права.