Олег Скрипка выступил на концерте в Черногории с россиянами: детали скандала

Украинский музыкант, лидер группы ВВ Олег Скрипка вновь угодил в скандал. На этот раз он выступил в Черногории на фестивале Music Saves the World, организатором которого является россиянка. Также там были артисты из РФ.

Что за фестиваль в Черногории

Организатором музыкального мероприятия является продюсер из России Мария Семушкина. Этот фестиваль ранее проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Воронеже и назывался "Усадьба Jazz".

"На нашем марафоне не обошлось без экспромта. Накануне узнала, что в гости заедет украинский музыкант Олег Скрипка. Мы знакомы больше 20 лет. Когда-то со своим проектом кабаре Олег выступал на "Усадьбе Jazz", - написала Семушкина.

Получается, что Олег Скрипка спокойно выступил на одной сцене с так называемыми россиянами-"беженцами".

"В конце вечера я пригласила Олега на сцену, и вместе с музыкантами-беженцами из России, а еще и прекрасной певицей Gladys из Франции состоялся отличный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира", - отметила россиянка.

Скриншот поста

Реакция Олега Скрипки на скандал

Сам музыкант считает, что на него сейчас сфокусирована "массовая информационная атака". В своем Instagram артист сообщил, что вообще-то сейчас он в Европе с благотворительным туром.

"Это несется информационная атака. Сначала обвинения в фашизме, потом сотрудничество с россиянами, антифеминист. Мы это не будем комментировать, к радости российской пропаганде. Мы завтра представляем Украину в Брюсселе. И сейчас все делается для того, чтобы испортить праздник в поддержку Украины", - сообщили в пресс-службе Скрипки, пишет "Суспільне".

Интересно, что свой пост Мария Семушкина с фотографией со Скрипкой удалила из Facebook.

Что пишут Скрипке украинцы

В комментариях к постам в Instagram украинцы просят артиста объяснить, как это он ездит выступать "за мир" с россиянами на одной сцене.