Сергій Притула посварив мережу дитячою казкою на ніч (відео)

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула представив свою інтерпретацію "Сплячої красуні"

Сергій Притула представив свою версію дитячої казки, яку він розповів дворічній доньці. Але така свавільна трактовка "Сплячої красуні" не сподобалася дружині шоумена.

Телеведучий попросив підписників розсудити, чи варто переінакшувати відомі всім казки на новий лад, щоб зробити їх більш цікавими та доступними для сучасних дітей.

Казку Притула почав з класичного оповідання про принцесу і злу чаклунку, яка принесла їй яблуко. Але яблуко чаклунка забрала у слоненяти, яке лізло на дерево і могло його зламати. При цьому слоненя вона продала в рабство, і тепер воно возить туристів в Таїланді.

Чаклунка сказала принцесі не їсти яблуко повністю, а знати міру і з'їсти лише половину. Але принцеса не послухалася, після чого в неї заболів живіт, і вона просиділа на горщику 33 роки через дизентерію.

Врятувала принцесу Свинка Пеппа, яка сказала, що та одужає, якщо її поцілує брат Пеппи - Джордж. Після чого король наказав заколоти свиней на Великдень.

"Зараз мене дружина лає за те, що я в казці фізично знищив її (доньки) улюблених героїв. Я вже й не знаю, що робити і які казки розповідати дітям. Розсудіть", - звернувся Сергій Притула до підписників.

Притула розповів дитячу казку і посварив мережу (відео: facebook.com/serhiyprytula)

Користувачі мережі розділилися в думках. Багато хто все ж підтримав вільний виклад казки, але дехто вважає, що шоумен перегнув палицю, і дітям варто розповідати класичні казкові історії.

Мій малюк тільки що Вас слухав і сміявся. Я йому теж подібні розповідаю, то він звик.

Головне в казці - прихована мудрість. А її там є...

Мій чоловік приблизно такі казки розповідав доньці, і вона все пам'ятає, а мої правильні - ні. Їй вже 20, і це найкращі спогади.