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Притула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУ

STYLERЖиття    03.10.2019 - 22:57
Притула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУ
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула різко висловився про "зраду" в магазині з товарами для військових

Сергій Притула поділився історією українського військового, який виявив у "Воєнторгу" в Одеській області, товари вироблені в Росії. Про це телеведучий і волонтер розповів на своїй сторінці в Facebook.

Так, шоумен опублікував фото кип'ятильника, який приїхав в Україну з міста Кизляр в Республіці Дагестан (Російська Федерація). При цьому продавець магазину абсолютно спокійно відреагував на зауваження військового.

"Що нам поставляють, тим і торгуємо", - відповіли в "Воєнторгу".

Притула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУПритула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУ

Притула обурений товарами для військових з Росії (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Варто зазначити, що військовий магазин в селі Михайлівка Саратського району Одеської області розташований на території військової частини. А на табличці з назвою магазину стоїть гриф Міністерства оборони України.

Притула обурений товарами для військових з Росії (фото: facebook.com/serhiyprytula)

"Було б непогано, щоб комусь міцно "напхали", і щоб хтось пояснив бійцям якого біса відбувається?! Вибачте за #зраду. Не мій стиль, але за хлопців прикро", - резюмував Притула.

Притула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУ

Притула обурений товарами для військових з Росії (скрін: facebook.com/serhiyprytula)

Користувачі мережі також обурені тим, що відбувається, але відзначають, що в Україні багато товарів з Росії, і це замовчується.

  • Насправді величезна кількість товарів, вироблених на росії, продаються в наших магазинах, то чому б не в військових магазинах.
  • На жаль... Підтверджую. На Петрівці (Почайній) підходжу на розкладки біля метро, питаю кип'ятильники. І мені прямим текстом кажуть: є українські і ці, дагестанські. Звичайно, купив український, бо наш.
  • Прибутковий бізнес для деяких, що робити. Треба ще років 25 мінімум до тих пір, поки російське стане дійсно меншістю.
  • Пане Сергію, хіба боєць не знає, вкуди запхнути цей виріб?

Притула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУПритула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУПритула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУПритула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУ

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