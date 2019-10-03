Притула підірвав мережу постом про російські кип'ятильники для ЗСУ

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула різко висловився про "зраду" в магазині з товарами для військових

Сергій Притула поділився історією українського військового, який виявив у "Воєнторгу" в Одеській області, товари вироблені в Росії. Про це телеведучий і волонтер розповів на своїй сторінці в Facebook.

Так, шоумен опублікував фото кип'ятильника, який приїхав в Україну з міста Кизляр в Республіці Дагестан (Російська Федерація). При цьому продавець магазину абсолютно спокійно відреагував на зауваження військового.

"Що нам поставляють, тим і торгуємо", - відповіли в "Воєнторгу".

Притула обурений товарами для військових з Росії (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Варто зазначити, що військовий магазин в селі Михайлівка Саратського району Одеської області розташований на території військової частини. А на табличці з назвою магазину стоїть гриф Міністерства оборони України.

Притула обурений товарами для військових з Росії (фото: facebook.com/serhiyprytula)

"Було б непогано, щоб комусь міцно "напхали", і щоб хтось пояснив бійцям якого біса відбувається?! Вибачте за #зраду. Не мій стиль, але за хлопців прикро", - резюмував Притула.

Притула обурений товарами для військових з Росії (скрін: facebook.com/serhiyprytula)

Користувачі мережі також обурені тим, що відбувається, але відзначають, що в Україні багато товарів з Росії, і це замовчується.