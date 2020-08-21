Мурашки по шкірі: DZIDZIO вразив потужним виконанням Гімну України

Михайло Хома (DZIDZIO, фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO представив свою версію Гімну України у супроводі симфонічного оркестру

Михайло Хома, лідер гурту DZIDZIO, представив свою версію Гімну України, яка викликала величезний захват серед користувачів мережі. Запис з'явився в соцмережах і на відео платформах і стрімко набирає перегляди.

Гімн України музикант записав разом з Молодіжним симфонічним оркестром.

“Для мене велика честь виконувати Гімн України! В це виконання вкладаю безмежну любов до своєї держави, щоб надихати українців у всьому світі на перемогу! Слава Україні!" - прокоментував артист.

Цікаво, що вперше Гімн у виконанні DZIDZIO українці змогли почути та оцінити ще у жовтні 2019-го. Тоді він виступив на стадіоні "Металіст" у Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва". Згодом Михайло Хома навіть був обраний Послом Збірної України з футболу.

Музикант зізнався, що це надихнуло його створити запис. Михайло Хома почав працювати над втіленням ідеї кілька місяців тому разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів.

DZIDZIO представив Гімн України (відео: YouTube)

Користувачі мережі в коментарях захоплено відгукуються про Гімн у виконанні Михайла Хоми.

"Аж мурашки по тілу! Ти просто Мега! Як завжди...

Яке сильне виконання гімну України! Найкраще!

Дійсно дуже моцно заспівав. Мурашки по шкірі. Тепер моя улюблена версія гімну України.

Де проголосувати, щоб це виконання стало офіційною версією Гімну України?

До глибини душі, пам'ятаю як вперше почула це виконання: Харків, стадіон, це було дуже сильно, зараз знову слухаю і просто мурашки по шкірі, вітаю з прем'єрою", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що DZIDZIO присвятив смішну пісню збірній України (відео).