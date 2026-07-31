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Зеленский обратился к Трампу с тайной просьбой по РФ, - The Atlantic

14:23 31.07.2026 Пт
2 мин
Президент США готов рассмотреть идею украинского коллеги
aimg Юлия Капитонова
Зеленский обратился к Трампу с тайной просьбой по РФ, - The Atlantic Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа добиться для ВСУ разрешения использовать систему Starlink на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Согласно данным СМИ, эту просьбу украинский лидер впервые озвучил во время встречи 28 июля в Белом доме. Однако до сих пор о ней ничего не было известно.

Зеленский объяснил Трампу, что Силам обороны нужно разрешение на использование системы Starlink на территории России, чтобы уничтожать пусковые установки вражеских баллистических ракет.

По мнению президента Украины, именно глава Белого дома может быстро решить этот вопрос с миллиардером и владельцем SpaceX Илоном Маском.

В настоящее время ВСУ могут использовать Starlink только на собственной территории, в частности, в Крыму и других оккупированных Россией регионах. Маск ограничил использование Starlink на территории страны-агрессорки.

Во время встречи в Белом доме Зеленский объяснял Трампу, как важно для Украины уничтожать малые и мобильные цели на территории РФ, в частности пусковые установки баллистических ракет. Именно их, как известно, российская армия регулярно использует для террора украинского гражданского населения.

Инсайдеры также утверждают, что президент Украины инициировал встречу с Маском, когда находился в США. Однако миллиардер отклонил приглашение.

Трамп же не отверг просьбу Зеленского и пообещал ее рассмотреть. Поэтому существует вероятность, что глава Белого дома все же попытается договориться с Маском о расширении возможностей использования Starlink для Украины.

Кстати, раньше мы рассказывали, как Зеленский пытался убедить Трампа стать союзником Украины в войне с Россией.

Также РБК-Украина объясняло, почему встреча президентов в Белом доме была "на 8 из 10" .

Кроме того, узнайте, в какой момент Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины.

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