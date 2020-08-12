Помоліться за Білорусь: з'явилися промовисті фото найжорсткішої ночі протестів

Протести в Білорусі (фото: tut.by)

Протести в Білорусі тривають третій день, а силовики стають все більш жорстокими

Протести в Білорусі тривають третій день, а остання ніч стала особливо жорстокою по застосуванню сили "карателями". У мережі з'являються фото, де на очах дітей "скручують" людей з квітами.

Люди несуть букети в центр Мінська, знову намагаються споруджувати меморіал на місці загиблого в другу ніч хлопця. Але силовики квіти викидають, не дозволяючи людям навіть таких емоцій, як смуток і співпереживання, пише NEXTA Live.

Квіти залишають просто на землі, де сліди крові після побиття людини.

"Pray for Belarus", - підписаний кадр з двома трояндами на землі.

Троянди в Мінську на місці пролитої вночі крові (фото: NEXTA Live)

А так було вчора, 11 червня: чоловік простягнув міліціонерові букет вересу, але у відповідь його "заламали" прямо на очах у шокованих дітей.

Силовики в Мінську затримують мирних протестувальників (фото: facebook.com/helen.perttula.5)

Починаючи з вечора і до ночі стягнуті з усієї країни в Мінськ силовики - міліція, ОМОН, внутрішні війська - творили справжнє беззаконня. Не шкодували нікого, діставали водіїв з авто, чекали за рогом.

Протести в Білорусі (фото: tut.by)

Сьогодні вдень 250 білоруських жінок вийшли в білому з квітами до Комарівки (район Мінська), щоб висловити протест насильницьким діям силовиків і солідарність з постраждалими мирними демонстрантами.

"Перестаньте нас бити! Ми хочемо просто правильний підрахунок голосів!" - кажуть учасниці акції. - Ми прийшли з відкритими руками, без зброї. Так само, як і інші мирні протестувальники. Насильство йде тільки з одного боку".

Мирна акція протесту в Мінську 12 серпня (фото: tut.by)

Нагадаємо, що люди стали виходити на вулиці ввечері 9 серпня, коли стало зрозуміло, що Лукашенко в черговий раз оголосить себе переможцем на виборах. Силовики усіма силами намагаються протистояти протестам. Людям не дають зібратися в організовані акції протесту, ловлять у дворах, витягують з авто, "пакують" в автозаки.

Якщо друга ніч з 10 на 11 серпня відзначилася масовістю, то остання - на 12 серпня - показала, що силовикам дали карт-бланш. Вони били автомобілі, витягали людей з машин, наздоганяли в під'їздах, били простих перехожих, стріляли по людях на зупинках, по вікнах квартир, приставляли пістолети до голів байкерів і били їх.