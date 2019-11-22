Серйозний збій: по всьому світу спостерігаються проблеми з Telegram

Серйозний збій Telegram (Фото: соціальні мережі)

Користувачі Telegram не можуть відправити повідомлення

Користувачі месенджера Telegram відчули серйозні перебої у роботі програми у п'ятницю, 22 листопада, близько 15:30. Частина користувачів змогла зайти до своїх акаунтів тільки з телефону, зі стаціонарних комп'ютерів чати перестали працювати.

Повідомлення в месенджерах перестали відправлятися або з'являлися з великою затримкою. Також користувачі скаржаться на те, що зникли дописи в пабликах і групових чатах. Крім того, у багатьох зникла вся історія листування.

Сайт Downdetector показує, що збої в роботі Telegram спостерігаються по всьому світу. Причина збоїв поки не повідомляється, та користувачі в жартівливій формі звертаються до власника популярного месенджера Павла Дурова з проханням все полагодити.

Карта збоїв показує, що з неполадками зіткнулися жителі України, Росії (зокрема, Москва і Санкт-Петербург), а також Білорусії, Німеччини та Італії. Серед азіатських країн найбільше постраждали користувачі з Індії, Малайзії, В'єтнаму і західній частині Індонезії.

Користувачі повідомляють, що після збою довелося знову зайти в аккаунт і з першого разу їм це не вдалося. Для того, щоб знову підключитися - довелося кілька разів перезапускати додаток.

Також, раніше ми повідомляли, що в роботі Twitter стався глобальний збій.