В роботі Twitter стався глобальний збій

Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Проблеми з роботою соцмережі спостерігалися в Японії, Франції, Великобританії, Німеччини та Польщі

У роботі соціальної мережі Twitter стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту Downdetector.

За даними порталу, збій стався близько 11:00 по Києву. Найбільше скарг користувачів було з Японії, Франції, Великобританії, Німеччини та Польщі. Близько половини скарг стосувалися проблем з роботою сайту. Також стався збій в роботі додатків Twitter на iPhone і iPad, і на операційній системі Android.

Також проблеми з соцмережею Twitter виникали минулого тижня, 27 і 26 вересня.

Нагадаємо, 27 вересня у роботі соціальної мережі Facebook стався глобальний збій в Україні. Тоді соцмережа не працювала в Київській області, а також частково у Харківській та Вінницькій області. Крім цього було порушено функціонування Facebook практично на всій території Польщі, місцями країнах Прибалтики і в Білорусі, на кордоні Болгарії та Румунії, Словаччини, Угорщини, Португалії, Італії, Німеччини, Франції та Іспанії.

Також повідомлялося, що за 2019 року в Україні Facebook і Instagram видалили два мільйони ботів.