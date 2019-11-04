Apple відключить від інтернету старі iPhone

Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Проблеми виникнуть у власників iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2

Компанія Apple попередила користувачів iPhone і iPad, виготовлених до 2012 року, про необхідність встановити новітнє програмне забезпечення, інакше з 4 листопада вони позбудуться можливості заходити в інтернет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Apple.

Пояснюється все особливостями вбудованих в смартфони та iPad GPS-модулями. Кожні 19 років їх треба перезавантажувати, а ынакше відбудеться збій, який призведе до проблем з доступом в інтернет. Можуть перестати працювати в тому числі AppStore, iCloud, а також електронна пошта і пошук сайтів.

Зазначається, що проблеми торкнуться власників iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

В Apple вказали, що для того, щоб уникнути проблем, необхідно встановити програмне забезпечення під номерами 10.3.4 або 9.3.6.

Нагадаємо, 28 жовтня Apple презентували нові бездротові шумозаглушуючі навушники AirPods Pro. В навушники продаж надійдуть з 30 жовтня.

Apple 29 жовтня випустила оновлення операційної системи iOS 13.2, iPadOS 13.2 і tvOS 13.2. Оновлення iOS 13.2 отримали підтримку нової моделі бездротових навушників AirPods Pro. Крім цього, була покращена робота камери смартфонів iPhone 11 і 11 Pro, яка отримала підтримку технології Deep Fusion, яка дозволить поліпшити якість фотографій.

Також РБК-Україна повідомляло, що новий iPhone 12 отримає покращений екран. Новий дисплей дозволить отримати більш плавне зображення за рахунок підвищеної частоти оновлення.